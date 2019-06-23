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Потребитель

Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбирать качественный алкоголь

Роспотребнадзор разъяснил, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков и где его точно приобретать не нужно, пишет РИА Новости.

Изъятый алкоголь.
Изъятый алкоголь.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Так, ведомство рекомендует приобретать алкогольную продукцию исключительно в магазинах, имеющих лицензию, и не покупать с рук, в павильонах, киосках, а также в интернете.

При выборе спиртосодержащих напитков следует обращать внимание на их стоимость: минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна быть не менее 205 рублей за 0,5 литра, минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку того же объема.

Кроме того, на таре должна стоять неповрежденная федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного), а штрихкод обязан содержать информацию о производителе, наличии лицензии, дате розлива. Исключение — пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Роспотребнадзор также напомнил, что на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого легко проверить легальность каждой бутылки.

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