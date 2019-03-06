Россельхозбанк первым в России внедрил сервис Mir Pay

Для подключения карты к платежному сервису, необходимо скачать приложение Mir Pay из магазина Play Маркет, после чего добавить свою карту «Мир», указав ее реквизиты в приложении. Весь процесс регистрации карты занимает всего несколько минут, при этом Банк не взимает дополнительных комиссий за новую услугу. Платежным сервисом Mir Pay могут воспользоваться держатели карт «Мир» РСХБ, выпущенных в рамках розничных и зарплатных тарифных планов.
Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, открывать для этого приложение Mir Pay не обязательно.
Ирина Жачкина,
первый заместитель Председателя АО «Россельхозбанк»:
Россельхозбанк активно внедряет и развивает современные технологические решения, которые существенно упрощают банковские операции. Мы предлагаем нашим клиентам удобные, быстрые и безопасные платежные приложения. Держателями карт «Мир» нашего Банка являются более 1,3 млн человек. Уверена, что новый отечественный сервис Mir Pay будет пользоваться популярностью наравне с зарубежными.
Клиентам РСХБ также доступны аналогичные платежные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay.
Владимир Комлев,
генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»):
Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами — за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло более чем в три раза. Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона.
Источник: АО «Россельхозбанк»