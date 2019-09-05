Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB

Сроки проведения акции:
«Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года», — отметил начальник управления развития карточных продуктов АО «Россельхозбанк» Андрей Кондратьев.
Акция также распространяется и на карты МИР-JCB «Россельхозбанк-ВОРДИ». Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, т.к. с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Данные средства направляются на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.
Россельхозбанк предлагает широкую линейку карт категории МИР-JCB, в том числе кредитные и дебетовые карты, как для розничных, так и для зарплатных клиентов.
Полные условия по ко-бейджинговым картам МИР-JCB
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Тип карты
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Технологические особенности
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Cash Back
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Бонусы
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программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
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Выпуск и годовое обслуживание
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200 рублей
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Снятие наличных в банкоматах банка
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0%
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Снятие наличных в ПВН банка
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0%
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Снятие наличных в банкоматах других банков
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Снятие наличных в ПВН других банков
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Лимиты по операциям
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снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета
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Дополнительная информация
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АО «Россельхозбанк»