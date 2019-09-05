Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
103

Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB

АО «Россельхозбанк» анонсировал старт акции, позволяющей получать кэшбэк 25% от любых операций покупки по ко-бейджинговым картам МИР-JCB, совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через сеть Интернет. Максимальная сумма выплаты кэшбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

Сроки проведения акции: с 15.08.2019 по 31.12.2019. Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт МИР-JCB: Персональный, Зарплатная карта, Индивидуальный, Россельхозбанк-АККОР, Россельхозбанк-АККОР Кредитная карта и Россельхозбанк-ВОРДИ.

«Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года», — отметил начальник управления развития карточных продуктов АО «Россельхозбанк» Андрей Кондратьев.

Акция также распространяется и на карты МИР-JCB «Россельхозбанк-ВОРДИ». Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, т.к. с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Данные средства направляются на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку карт категории МИР-JCB, в том числе кредитные и дебетовые карты, как для розничных, так и для зарплатных клиентов.

Полные условия по ко-бейджинговым картам МИР-JCB

Тип карты

  • Мир-JCB

Технологические особенности

  • чип

  • Mir Pay (для Android)

Cash Back

  • 25% от суммы покупок за рубежом в рамках акции с 15 августа по 31 декабря 2019 (максимальная сумма кэшбэка за весь период акции — 10 000 руб.)

Бонусы

  • другое

  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

  • макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов — 2 года

Выпуск и годовое обслуживание

200 рублей

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

  • 1%, мин. 100 руб. с использованием платежной системы Мир, мин. 150 руб. — системы JCB;

  • 0% в банкоматах банков-партнеров Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк

Снятие наличных в ПВН других банков

  • 1%, мин. 100 руб. с использованием платежной системы Мир, мин. 150 руб. — системы JCB;

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета

Дополнительная информация

  • СМС-информирование — 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;

  • запрос баланса в сторонних банкоматах — 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;

  • плата за неразрешенный овердрафт — 40% годовых;

  • конвертация — по курсу банка

АО «Россельхозбанк»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость