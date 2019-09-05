Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB

АО «Россельхозбанк» анонсировал старт акции, позволяющей получать кэшбэк 25% от любых операций покупки по ко-бейджинговым картам МИР-JCB, совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через сеть Интернет. Максимальная сумма выплаты кэшбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

Сроки проведения акции: с 15.08.2019 по 31.12.2019 . Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт МИР-JCB: Персональный, Зарплатная карта, Индивидуальный, Россельхозбанк-АККОР, Россельхозбанк-АККОР Кредитная карта и Россельхозбанк-ВОРДИ.

«Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года», — отметил начальник управления развития карточных продуктов АО «Россельхозбанк» Андрей Кондратьев.

Акция также распространяется и на карты МИР-JCB «Россельхозбанк-ВОРДИ». Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, т.к. с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Данные средства направляются на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку карт категории МИР-JCB, в том числе кредитные и дебетовые карты, как для розничных, так и для зарплатных клиентов.

Полные условия по ко-бейджинговым картам МИР-JCB

Тип карты Мир-JCB Технологические особенности чип Mir Pay (для Android) Cash Back 25% от суммы покупок за рубежом в рамках акции с 15 августа по 31 декабря 2019 (максимальная сумма кэшбэка за весь период акции — 10 000 руб.) Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов — 2 года Выпуск и годовое обслуживание 200 рублей Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. с использованием платежной системы Мир, мин. 150 руб. — системы JCB;

0% в банкоматах банков-партнеров Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. с использованием платежной системы Мир, мин. 150 руб. — системы JCB; Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета Дополнительная информация СМС-информирование — 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах — 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт — 40% годовых;

конвертация — по курсу банка

АО «Россельхозбанк»