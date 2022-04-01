Россияне уже в апреле могут остаться без бананов

Проблемы с логистикой вызваны санкциями, пояснил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

«Урожай бананов из стран Латинской Америки, который должен был оказаться сейчас на российском рынке, не может быть доставлен нам по причине введенных антироссийский санкций, которые привели к тому, что все основные пути их доставки с континента оказались, по сути, отрезанными. Это может привести уже в ближайший месяц к дефициту этого продукта на прилавках наших магазинов и супермаркетов», — пояснил эксперт.