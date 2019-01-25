«Ростелеком» организовал уличный Wi-Fi в 25 селах Алтайского края

В 2018 году оператор построил 580 км волоконно-оптических линий связи и организовал коллективные точку Wi-Fi-доступа к скоростному интернету в 25 населенных пунктах Алтайского края.

В июне прошлого года «Ростелеком» открыл точки доступа в семи малых селах Заринского района — Воскресенке, Зыряновке, Озерном, Сосновке, Среднекрасилово, Яново и поселке Батунном. В сентябре компания запустила беспроводной интернет в селе Шишкино Тальменского района. Еще в 17 населенных пунктах региона компания продолжала строительно-монтажные работы до конца декабря. В январе 2019 года оператор запустил в эксплуатацию коллективные точки беспроводного доступа в интернет в Бурлинском, Змеиногорском, Алтайском, Солонешенском, всего — в восьми районах края. Услуга доступна жителям сел Верх-Ая, Тоурак, Новоандреевка, Степное, Камышенка, Новоандреевка, поселках Смоленский, Топольный и других.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Работы по открытию коллективных точек доступа в интернет в малых селах стали мощным импульсом для развития телекоммуникационной инфраструктуры края. Строительством оптики до села мы улучшаем качество услуг связи, подключаем к скоростному интернету социальные учреждения, охватываем за счет собственных средств населенные пункты по ходу строительства.

В федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» включено 257 алтайских сел. Строительство новых линий связи идет в большинстве районов Алтайского края. Напомним, в 2016—2017 годах компания открыла в регионе 93 точки беспроводного доступа в малых селах и проложила 600 км оптических линий связи. По итогам трех лет в регионе действуют 118 коллективных точек беспроводного доступа к скоростному интернету. С этой целью «Ростелеком» построил более тысячи километров волоконно-оптических линий связи.

Справка

По условиям федеральной программы «Ростелеком» предоставляет жителям сел с численностью от 250 до 500 человек бесплатный, беспроводной интернет по технологии Wi-Fi со скоростью до 10 Мбит/с и радиусом действия до 100 метров. С июня 2016 года на территории России предусмотрена упрощенная процедура авторизации пользователей услуги: заказать логин и пароль, узнать о наличии в населенном пункте коллективной точки доступа в интернет, можно по бесплатной горячей линии 8−800−301−0035. С 1 августа 2017 года услуга предоставляется бесплатно, без ограничений по трафику. Пошаговая инструкция для подключения размещена на сайте «Ростелекома».