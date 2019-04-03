«Ростелеком» в Алтайском крае награжден благодарностью за помощь в борьбе с детским туберкулезом

Коллектив Алтайского филиала «Ростелекома» получил благодарность за многолетнюю социальную работу по программе «Нет — детскому туберкулезу» Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Награждение состоялось в Барнауле на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с туберкулезом и 15-летию действия региональной программы.

Награду за активную общественную работу и большой вклад в реализацию программы директору Алтайского филиала компании Сергею Лавренюку вручил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко. Кроме бизнес-компаний, партнеров и меценатов детского фонда, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены медицинские работники специализированных больниц Рубцовск и Бийска, краевого детского санатория и детского противотуберкулезного диспансера.

В 2004 году детская смертность от туберкулеза была высокой, лечебные учреждения нуждались в дополнительном финансировании. Каждое заседание Попечительского совета фонда начиналось и завершалось тревожной статистикой.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы помогали финансово, привозили в краевой санаторий детские игрушки, проводили вместе с волонтерами праздники для маленьких пациентов. В последние годы «болезнь социальных сумерек» отступила. Позади — годы кропотливой работы фонда при поддержке администрации края, волонтеров и меценатов. Мы рады отметить совместный 15-летний итог работы по программе.

В марте «Ростелеком», продолжая поддержку программы «Нет -детскому туберкулезу!», оказал благотворительную помощь детскому фонду. Перечисленные средства будут направлены на благоустройство больничных палат детской туберкулезной больницы Рубцовска.

Справка

Сотрудничество «Ростелекома» с Алтайским краевым отделением РДФ продолжается 27 лет. Компания входит в состав Попечительского Совета фонда, ежегодно участвует в благотворительных акциях «Здравствуй, школа», «Подарок Деда Мороза», «Международный день защиты детей» и других. С 2010 года «Ростелеком» помогает организации в проведении благотворительного марафона «Поддержим ребенка».