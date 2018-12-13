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«Ростелеком» превращает бонусы в подарки

«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Новогодний шар удачи» для абонентов-участников программы «Бонус». Все они имеют превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких.

Новогодний шар удачи.
Новогодний шар удачи.
Источник: ПАО «Ростелеком»

Новым клиентам «Ростелекома» еще не поздно зарегистрироваться в программе и получить приветственные бонусы, чтобы включиться в борьбу за главный приз. Желающим принять участие в игре необходимо до 13 января 2019 года пройти регистрацию на сайте igra.rt.ru. На старте игроки получат виртуальный стеклянный шар с новогодней «красавицей» внутри.

Далее участники могут покупать за бонусы подарочные коробочки и складывать их под елку, пока таймер отсчитывает время до проведения розыгрыша. Более 300 000 подарков уже расфасованы по коробочкам. они будут разыгрываться еженедельно вплоть до Старого Нового года. В день проведения розыгрыша «стекло» шара исчезнет, участники смогут открыть коробочки и найти в них ценные подарки от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус».

Все игроки могут побороться и за главные призы — электронные подарочные сертификаты номиналом 50 000 рублей на покупки в онлайн-мегамаркете OZON.ru. Этой суммы хватит на подарки всем! Победители будут определены до 21 января 2019 года.

Как стать участником бонусной программы «Ростелекома», за какие действия начисляется вознаграждение — об этом подробно рассказывается на сайте rt.ru в разделе «Программа «Бонус».

Организатор Игры — Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»). Оператор Игры — Общество с ограниченной ответственностью «Интернет для каждого» (ООО «ИДК»). Общий срок проведения Игры, включая период выдачи Призов Победителям: с 00:00:00 (МСК) 03.12.2018 г. по 23:59:59 (МСК) 21.01.2019 г. Стимулирующее мероприятие онлайн-игра «Новогодний шар удачи» проводится с целью формирования и поддержания интереса к услугам ПАО «Ростелеком» Домашний Интернет, Домашний телефон, Интерактивное ТВ, Мобильная связь, а также стимулирования участия в Программе «Бонус». Подробная информация об Организаторе, правилах проведения Игры, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же правила Игры опубликованы на сайте по адресу igra.rt.ru

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