«Росводоканал Барнаул» установил «умную» водоразборную колонку

«Росводоканал Барнаул» установил в городе автоматизированное водоразборное устройство. Вместо обычной колонки по адресу ул. Аванесова, 39 набрать воду теперь будет можно с помощью современного агрегата, работающего по специальным электронным картам.

«Получить карту для пользования „умной колонкой“ могут абоненты, которые ранее пользовались обычной водоразборной колонкой, расположенной по этому же адресу. Оплата будет производиться за фактически потребленный объем воды по карте. В случае ее поломки или утери, клиенту нужно обратиться в офис нашей компании по адресу: проспект Калинина, 116, предварительно записавшись», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

На корпусе колонки прикреплено краткое и понятное руководство по пользованию водным агрегатом, чтобы абонентам было удобно и просто разобраться.

Автоматизированное водоразборное устройство. Архив «Росводоканал Барнаул».

«Пользоваться автоматизированной водоразборной колонкой легко. Нужно установить под кран ёмкость для воды, приложить электронную карту к металлическому кругу — считывателю. После того, как ёмкость наполнится, карту нужно убирать. „Умная колонка“ обеспечит дозированный отпуск ресурса и снизит его потери», — поделился информацией главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

«Умное» устройство пока работает в тестовом режиме. Полноценно автоматизированную колонку запустят 1 сентября.

«Росводоканал Барнаул» за прошедшее десятилетие существенно сократил число водоразборных колонок в городе, однако если опыт установки «умного» устройства окажется положительным, в компании готовы рассмотреть увеличение числа современных колонок.