«Росводоканал Барнаул» в преддверии Дня города очистил берег Оби от мусора

«Вода России» — мероприятие, в ходе которой активисты и волонтеры очищают берега водоемов по всей стране. «Росводоканал Барнаул» принимает в ней участие во второй раз. В этом году мероприятие было приурочено сразу к двум важным датам — Дню города и 100-летию со дня пуска первого водопровода в Барнауле.
По сравнению с прошлым годом в раза выросло количество участников акции, а мусора было собрано в 3,5 раза больше, чем в 2018-м. В акции участвовали сотрудники всех подразделений предприятия, члены Совета молодых специалистов. Мусор был вывезен на городской полигон ТБО. А на берегу установлены специальные плакаты с призывами не засорять берег и сохранять чистоту водоема.
«Это важное для водоканала мероприятие, потому что одна из наших главных задач — подать барнаульцам качественную и безопасную воду, а это в том числе зависит и от состояния водоема. Кроме того, водоканал — это социально ответственное предприятие, а потому мы должны заботиться о чистоте и благополучии города и его жителей. Поэтому я рад, что эта акция проводится и становится для нас традиционной», — отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский, принимавший участие в акции «Вода России».
Напомним, что всероссийская акция «Вода России» проходит с 2014 года. Она является частью Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» (ФЦП «Вода России») реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 2018 году в ней приняли участие более 1,8 млн человек в 85 регионах страны, которые очистили берега более 5 тыс. водоемов и установили рекорд по количеству собранного мусора — более 1,7 млн мешков.