«Росводоканал Барнаул» внедрил автоматический прием показаний

Внедрение подобных инноваций — одно из направлений концепции «Цифровой водоканал», которую развивает ГК «Росводоканал» во всех водоканалах, входящих в группу. Роботизированные клиентские сервисы не только повышают удобство для абонентов, но и позволяют выстроить прозрачные бизнес-процессы и повысить эффективность работы.
Наталья Семикрас,
начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул»:
Росводоканал Барнаул" принимает показания от жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления. «Пик приходится на 20-е числа каждого месяца. В это время нагрузка на специалистов call-центра возрастает в среднем на 30%, в связи с чем может увеличиться время ожидания ответа, что неудобно для потребителя. Поэтому мы приняли решение внедрить еще один способ приема информации.
Показания приборов учета жители смогут передавать, позвонив по номеру
Напомним, что показания приборов учета также можно внести через специальную форму на сайте www.barnaulvodokanal.ru, лично в Центре обслуживания абонентов, через SMS, личный кабинет в системе «Город», а также позвонив по телефону 28−22−00 в call-центр «Росводоканал Барнаул».
В дальнейших планах по развитию концепции «Цифровой водоканал» — создание единой экосистемы биллинга и клиентских сервисов — «РВК.Платформа», в рамках которой будут полностью автоматизированы бизнес-процессы: от снятия показаний счетчиков до выставления счетов.