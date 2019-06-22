С 1 июля в Барнауле вырастет тариф на содержание лифта

С 1 июля 2019 года в Барнауле почти на 10% повысится тариф на содержание лифта, рассказал председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин. Но есть и радостная новость относительно лифтов: их массового отключения в текущем году не будет, так как в правительстве решили продлить возможность их капремонта.

По словам Емешина, с 1 июля 2019 года тариф на содержание лифта увеличится на 9,7%. Сейчас мы платим 4,09 рублей с квадратного метра общей площади квартиры, а будем платить по 4,49 рублей. Информацию ему сообщили на семинаре, проведенном администрацией Барнаула.

В денежном выражении увеличение небольшое — всего на 20 рублей для двухкомнатной кратеры в 50 кв. метров, или на 240 рублей в год. Но надо иметь в виду, что с 1 июля подорожают и другие коммунальные услуги.

Лифт — общее имущество жильцов многоквартирного дома. Facebook.

Емешин обратил внимание и на то, что нельзя совмещать в строке «Содержание лифтов» оплату за диагностику лифтов. Иначе говоря, на проведение диагностики лифтов деньги с этой строчки не берутся, а собираются отдельно.

Обрадовало Емешина то, что в правительстве России приняли меры, чтобы в 2020 году не случилось «лифтового обвала» — то есть массовой остановки лифтов. В самом деле, согласно требованиям техрегламента Таможенного союза, к 15 февраля 2020 года в России не должно остаться в действии лифтов с выработанным нормативным сроком эксплуатации.

И вот теперь председатель ТСЖ сообщил, что возможность капремонта лифтов планируется продлить до 2025 года.

Константин Емешин. facebook.com/kyemeshin

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский , 53»: