С начала 2019 года Алтайский филиал РСХБ реализовал свыше 1,3 тысяч монет из драгоценных металлов.

Монеты из драгоценных металлов сегодня являются альтернативным источником накопления таким традиционным видам сбережения средств, как банковские вклады, валюта, ценные бумаги, недвижимость, особенно в долгосрочной перспективе. И население двух Алтаев активно пользуется данным инструментом инвестирования. С начала 2019 года Алтайский филиал Банка реализовал 1395 монет из драгоценных металлов: 350 памятных, 1045 инвестиционных.