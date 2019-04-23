С заботой о будущем: в Барнауле стартовала экологическая акция

Вы задумывались о том, какой вред полимеры оказывают на окружающую среду и, непосредственно, на нас с вами?

80% всего мусора в Мировом океане — пластик.

800 видов животных находятся на грани вымирания из-за отравления пластиком.

10 тысяч тонн пластика ежедневно выбрасывается в России.

200 лет требуется для разложения изделий из пластика.

Пластик загрязняет планету, наносит огромнейший вред природе, от суши до океанов.

В России переработка отходов дело трудозатратное и требующее немалых финансовых вложений, государственно финансирования данного направления пока нет.

Барнаульская водяная компания (бренд «Легенда жизни») — первая среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок.

С заботой о будущем. Фото из архива ООО «Барнаульская водяная компания».

1 апреля 2019 года компания запустила свой экологический проект. Каждый клиент «Легенды жизни» имеет возможность сдать в утилизацию ПЭТ из-под воды любой марки. Компания стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений.

В рамках экологического проекта «Легенда жизни» транспортирует пустую ПЭТ-тару в новосибирскую компанию ООО «Пласт индустрия», где ее сортируют и прессуют в брикеты. Затем пластик перерабатывают до состояния хлопьев. «Пласт индустрия» изготавливает волокна для ковров, одежды, синтетических нитей. Также из вторичного ПЭТ производят листы и пленки, бандажные ленты и, собственно, бутылки.

Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика «Легенда жизни» берет на себя. Средства, вырученные от сдачи ПЭТ, будут использованы для покупки саженцев и озеленения города. Ближайшая высадка саженцев состоится 26 апреля, в 10:00 в Парке Центрального района по адресу проспект Социалистический, 11.

Наталья Бобина,

директор по развитию компании БВК:

Мы считаем данный экологический проект своим небольшим вкладом в спасение окружающей среды и призываем своих клиентов к осознанному потреблению!

Как принять участие в проекте?

Приобретая бутилированную воду любой марки ( 0,33 — 5 л), сохраняйте бутылку; Подготовьте использованную ПЭТ-тару к сдаче ( необходимо снять крышку , сжать бутылку , надеть крышку , сложить в пакет); При заказе воды «Легенда жизни» предупредите , что хотите сдать пустые бутылки; При получении заказа отдайте нам пустую тару; Мы в свою очередь утилизируем пластик.

Давайте сохраним природу и обезопасим нашу окружающую среду вместе! Присоединяйтесь к «Легенде жизни»!

Подробнее узнать о проекте можно на сайте «Легенды жизни»: eco.777−777.org

Заказать доставку полезной воды можно любым удобным способом:

На сайте www.777−777.org ( онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска)

онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска) По телефонам: в Барнауле 777−777 , в Бийске 400−000 , в Новоалтайске 77−777

в Бийске 400−000 в Новоалтайске 77−777 Whatsapp: +7 ( 903) 995-72-22 .

Производитель: ООО «Барнаульская водяная компания» Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 54 В. ОГРН 1022201517645