С заботой о будущем: в Барнауле стартовала экологическая акция

- 80% всего мусора в Мировом океане — пластик.
- 800 видов животных находятся на грани вымирания из-за отравления пластиком.
- 10 тысяч тонн пластика ежедневно выбрасывается в России.
- 200 лет требуется для разложения изделий из пластика.
Пластик загрязняет планету, наносит огромнейший вред природе, от суши до океанов.
В России переработка отходов дело трудозатратное и требующее немалых финансовых вложений, государственно финансирования данного направления пока нет.
Барнаульская водяная компания (бренд «Легенда жизни») — первая среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок.
1 апреля 2019 года компания запустила свой экологический проект. Каждый клиент «Легенды жизни» имеет возможность сдать в утилизацию ПЭТ из-под воды любой марки. Компания стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений.
В рамках экологического проекта «Легенда жизни» транспортирует пустую ПЭТ-тару в новосибирскую компанию ООО «Пласт индустрия», где ее сортируют и прессуют в брикеты. Затем пластик перерабатывают до состояния хлопьев. «Пласт индустрия» изготавливает волокна для ковров, одежды, синтетических нитей. Также из вторичного ПЭТ производят листы и пленки, бандажные ленты и, собственно, бутылки.
Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика «Легенда жизни» берет на себя. Средства, вырученные от сдачи ПЭТ, будут использованы для покупки саженцев и озеленения города. Ближайшая высадка саженцев состоится 26 апреля, в 10:00 в Парке Центрального района по адресу проспект Социалистический, 11.
Наталья Бобина,
директор по развитию компании БВК:
Мы считаем данный экологический проект своим небольшим вкладом в спасение окружающей среды и призываем своих клиентов к осознанному потреблению!
Как принять участие в проекте?
- Приобретая бутилированную воду любой марки (0,33 — 5 л), сохраняйте бутылку;
- Подготовьте использованную ПЭТ-тару к сдаче (необходимо снять крышку, сжать бутылку, надеть крышку, сложить в пакет);
- При заказе воды «Легенда жизни» предупредите, что хотите сдать пустые бутылки;
- При получении заказа отдайте нам пустую тару;
- Мы в свою очередь утилизируем пластик.
Давайте сохраним природу и обезопасим нашу окружающую среду вместе! Присоединяйтесь к «Легенде жизни»!
Подробнее узнать о проекте можно на сайте «Легенды жизни»: eco.777−777.org
Заказать доставку полезной воды можно любым удобным способом:
- На сайте www.777−777.org (онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска)
- По телефонам: в Барнауле 777−777, в Бийске 400−000, в Новоалтайске 77−777
- Whatsapp:
+7 (903) 995-72-22.
Производитель: ООО «Барнаульская водяная компания» Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 54 В. ОГРН 1022201517645