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С заботой о будущем: в Барнауле стартовала экологическая акция

Вы задумывались о том, какой вред полимеры оказывают на окружающую среду и, непосредственно, на нас с вами?

С заботой о будущем.
С заботой о будущем.
Фото из архива ООО "Барнаульская водяная компания".
  • 80% всего мусора в Мировом океане — пластик.
  • 800 видов животных находятся на грани вымирания из-за отравления пластиком.
  • 10 тысяч тонн пластика ежедневно выбрасывается в России.
  • 200 лет требуется для разложения изделий из пластика.

Пластик загрязняет планету, наносит огромнейший вред природе, от суши до океанов.

В России переработка отходов дело трудозатратное и требующее немалых финансовых вложений, государственно финансирования данного направления пока нет.

Барнаульская водяная компания (бренд «Легенда жизни») — первая среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок.

С заботой о будущем.
С заботой о будущем.
Фото из архива ООО «Барнаульская водяная компания».

1 апреля 2019 года компания запустила свой экологический проект. Каждый клиент «Легенды жизни» имеет возможность сдать в утилизацию ПЭТ из-под воды любой марки. Компания стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений.

В рамках экологического проекта «Легенда жизни» транспортирует пустую ПЭТ-тару в новосибирскую компанию ООО «Пласт индустрия», где ее сортируют и прессуют в брикеты. Затем пластик перерабатывают до состояния хлопьев. «Пласт индустрия» изготавливает волокна для ковров, одежды, синтетических нитей. Также из вторичного ПЭТ производят листы и пленки, бандажные ленты и, собственно, бутылки.

Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика «Легенда жизни» берет на себя. Средства, вырученные от сдачи ПЭТ, будут использованы для покупки саженцев и озеленения города. Ближайшая высадка саженцев состоится 26 апреля, в 10:00 в Парке Центрального района по адресу проспект Социалистический, 11.

Наталья Бобина,
директор по развитию компании БВК:

Мы считаем данный экологический проект своим небольшим вкладом в спасение окружающей среды и призываем своих клиентов к осознанному потреблению!

Как принять участие в проекте?

  1. Приобретая бутилированную воду любой марки (0,33 — 5 л), сохраняйте бутылку;
  2. Подготовьте использованную ПЭТ-тару к сдаче (необходимо снять крышку, сжать бутылку, надеть крышку, сложить в пакет);
  3. При заказе воды «Легенда жизни» предупредите, что хотите сдать пустые бутылки;
  4. При получении заказа отдайте нам пустую тару;
  5. Мы в свою очередь утилизируем пластик.

Давайте сохраним природу и обезопасим нашу окружающую среду вместе! Присоединяйтесь к «Легенде жизни»!

Подробнее узнать о проекте можно на сайте «Легенды жизни»: eco.777−777.org

Заказать доставку полезной воды можно любым удобным способом:

  • На сайте www.777−777.org (онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска)
  • По телефонам: в Барнауле 777−777, в Бийске 400−000, в Новоалтайске 77−777
  • Whatsapp: +7 (903) 995-72-22.

Производитель: ООО «Барнаульская водяная компания» Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 54 В. ОГРН 1022201517645

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