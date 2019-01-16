7 важных фактов о том, как по-новому оплачивать взносы в садоводствах

3 Как быть тем , кто привык к наличным и по-другому оплачивать не умеет или не может?

Марков уверен: право оплачивать наличными в кассу СНТ у садоводов все же остается. Ведь согласно ст. 861 Гражданского кодекса, расчеты с участием граждан, не связанные с предпринимательской деятельностью, могут производиться наличными без ограничений.

«Но надо обязательно получить оправдательный документ — приходно-кассовый ордер. Вот если товарищество не отправит эти средства в банк, это будет нарушением», — считает он.

Но не все с этим согласны. Так, эксперт banki.ru утверждает: в кассу СНТ платить с 1 января 2019 года нельзя. Если вы привыкли к наличным, идите с ними в банк или платите через банкомат. Словом, пока что есть разночтения.