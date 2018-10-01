Рестайлинг гиганта. «Новэкс» изменил чайку в логотипе

Елена Филипчук рассказала о двух базовых трендах рынка, которые повлияли на развитие сети.

Во-первых, расходы покупателей растут быстрее доходов. В некоторых категориях (например, стиральные порошки, кондиционеры для белья и средства для мытья посуды) до 65%-70% товаров продается только по акции. Уже невозможно запустить новинку, которая бы генерировала продажи: ритейлеры и производители говорят, что точка невозврата пройдена.

Во-вторых, остается категория покупателей, которая бы хотела получать широкий ассортимент товаров хорошего качества и сервис.

Если 70% порошков продается только по акции, мы вводим новые категории. Например, товары для животных. Также у нас есть товары первой цены — не самого высокого качества, но по самой низкой цене. И в этой же категории есть другие сегменты, кроме премиум. Еще мы представляем региональные и особые продукты — натуральную косметику и органическую химию.