Сезон продовольственных ярмарок с доступными ценами стартует в Барнауле

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, горожанам представят широкий ассортимент товаров: куличи, яйца, мясо птицы, свинину и говядину, масло, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия и так далее.
Время проведения ярмарок — с 10:00 до 14:00.
Площадки будут размещены по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а, улица Новосибирская, 16в;
- Ленинский район — площадь Народная, поселок Научный Городок;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.