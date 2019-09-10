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Сезон продовольственных ярмарок с доступными ценами стартует в Барнауле

В Барнауле с 14 сентября начинается сезон продовольственных ярмарок. Площадки будут организованы во всех районах краевой столицы.

Продукты.
Продукты.
СС0.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, горожанам представят широкий ассортимент товаров: куличи, яйца, мясо птицы, свинину и говядину, масло, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия и так далее.

Время проведения ярмарок — с 10:00 до 14:00.

Площадки будут размещены по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
  • Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а, улица Новосибирская, 16в;
  • Ленинский район — площадь Народная, поселок Научный Городок;
  • Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
  • Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.
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