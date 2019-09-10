Сезон продовольственных ярмарок с доступными ценами стартует в Барнауле

В Барнауле с 14 сентября начинается сезон продовольственных ярмарок. Площадки будут организованы во всех районах краевой столицы.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, горожанам представят широкий ассортимент товаров: куличи, яйца, мясо птицы, свинину и говядину, масло, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия и так далее.

Время проведения ярмарок — с 10:00 до 14:00.

Площадки будут размещены по следующим адресам: