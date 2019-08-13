Сибиряки стали еще больше экономить на покупках

Россияне урезали свои расходы на магазины. По данным исследований «Ромир», в июле средний чек составил 546 рублей. Это на 2% меньше июньского. Налоговики не согласны с данными в целом по стране, однако подтверждают: средний чек в Сибири и за Уралом стал меньше.

Исследования «Ромир» показали, что в июле за один поход в магазин россияне тратили на 10 рублей меньше, чем в июне. Еще меньше денег в магазине они оставляли в августе 2018-го, передает «Коммерсант».

По мнению директора по развитию «Ромир» Инны Караевой, это говорит о том, что россияне стали реже ходить в гипермаркеты, предпочитая небольшие магазины рядом с домом, и отказываются от некоторых групп товаров. Плюс июльское падение объясняют удешевлением сезонных товаров.

Между тем, по данным ФНС, в июле россияне в среднем за один поход в магазин тратили 424,54 руб. Это на 1,1%, больше, чем в июне, передает Regnum. В ФНС подчеркнули, что эти цифры получены на основе сведений о покупках на территории России, поступающих с электронных касс.

Средний чек, по данным налоговой, упал только в Сибири и на Урале — на 0,4% и 2,1%, до 404,58 рубля и 391,71 рубля соответственно. Зато в Южном федеральном округе стали тратить на 2,7% (414 руб.). В Северо-Западном федеральном округе — на 2,1% (465 руб.), в Приволжье — на 1,9% (до 338 руб.), в Центральном федеральном округе — на 1,7% (до 475 руб.).