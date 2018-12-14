«Новэкс» разыгрывает 300 тысяч рублей на путешествие и 35 туристических сертификатов

С 10 декабря сеть магазинов «Новэкс» запускает для своих покупателей глобальный розыгрыш. Главный приз — сертификат на путешествие номиналом 300 000 рублей! В розыгрыше от сети «Новэкс» у каждого будет шанс выиграть. Покупатель сам сможет увеличивать свои шансы на победу.

Что выиграем?

Разыгрывается 30 сертификатов на выходные в горы с размещением в уютном экоотеле «Алтика» с возможностью воспользоваться на месте услугами SPA. Розыгрыш SPA-уик-энда в «Алтике» будет проходить ежедневно с понедельника по субботу! Чтобы выиграть, нужно совершить покупку в сети магазинов «Новэкс» на сумму от 500 рублей в чеке и зарегистрироваться на сайте www.2019.novex-trade.ru.

Каждую неделю будут разыгрываться сертификаты на путешествия номиналом 50 000 рублей. Главный приз — 300 000 рублей на путешествие вашей мечты найдет своего хозяина 13 января наступающего 2019 года. Чтобы выиграть сертификат на 50 тысяч, необходимо сделать минимум 3 покупки в сети «Новэкс» на сумму от 500 рублей в чеке. Если вы претендуете на главный приз, нужно будет посетить магазин не менее пяти раз, так же совершая покупки не менее чем на 500 рублей. Обязательное условие — совершать покупки с применением бонусной карты «Новэкс».

Как увеличить шансы на победу?

Чем чаще вы совершаете покупки от 500 рублей в магазинах «Новэкс» с использованием бонусной карты, тем выше ваши шансы на победу! В розыгрыше будут участвовать все ваши чеки. Для участия в розыгрыше путешествий вам нужно будет всего один раз зарегистрировать свою бонусную карту «Новэкс», указав номер телефона, на сайте www.2019.novex-trade.ru! Останется только чаще совершать покупки. Желаем удачи!

Организатор розыгрыша: торговая сеть «Новэкс». Розыгрыш проводится с 10 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников — на сайте www.2019.novex-trade.ru.