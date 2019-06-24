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Специалисты предупредили о вирусных атаках через электронную почту

Международная компания Group-IB предупредила о вирусной атаке на российские компании через письма с якобы почтовых ящиков крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Рассылки могут приходить от имени автодилеров KIA и «Рольф», «Полярных авиалиний», а также РБК и «Новосибирск-online».

Вирус. Интернет.
Вирус. Интернет.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

В июне специалисты Group-IB обнаружили более 1,1 тысячи фишинговых писем, содержащих вирус-вымогатель Troldesh (другие названия Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome), пишет РБК.

Вирус теперь не только шифрует файлы пользователя, но и майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы, считают специалисты компании.

Письма не имеют никакого отношения к реальным компаниям, пишет polit.ru.

Специалисты предупредили, чтобы пользователи не открывали прикрепленные файлы, которые чаще всего представляют собой запароленные архивы.

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