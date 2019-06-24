Специалисты предупредили о вирусных атаках через электронную почту

Международная компания Group-IB предупредила о вирусной атаке на российские компании через письма с якобы почтовых ящиков крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Рассылки могут приходить от имени автодилеров KIA и «Рольф», «Полярных авиалиний», а также РБК и «Новосибирск-online».