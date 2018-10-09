Спортивное питание. Есть или не есть?

Вообще, информации, для чего нужно спортивное питание, какие задачи оно позволяет решить и прочего в интернете оказалось очень много, но разобраться в ней не так уж просто. И действительно, а надо ли оно вообще нам? Давайте разберемся вместе.
Итак, вы пришли в тренажерный зал и решили поднабрать массы или сбросить лишний вес. И наверняка заметили, что некоторые «занимающиеся» ходят с красивыми бутылочками, разводят в них какие-то порошочки и принимают до или после тренировки.
И зачем же они это делают?
Если вы пришли в зал за мышечной массой, то даже небольшое дефицит питательных веществ (в частности протеина, аминокислот) может саботировать рост мускулов. В условиях супермаркетов и продуктов быстрого питания и приготовления (полуфабрикатов), мы не можем полагаться на покрытие ими наших возросших потребностей. Если тело испытывает дефицит в одном или нескольких питательных веществах, то оно может быть не в состоянии построить мышцы и сжигать жир должным образом. Следовательно, без поддержки со стороны будет крайне сложно эффективно достигать поставленных целей. Таким образом мы плавно подходим к другому доводу, а именно:
В-третьих, это концентрированный продукт с относительно высокой биологической ценностью. Какая бы ни была правильная ваша продуктовая корзина в ней всегда будет много «побочных» нутриентов, которые не способствуют изменению композиции тела — жиры, сахара, и холестерины. Например, в курице — это кожа, в мясе — животный жир/сало, в яйцах — желток. От этого никуда не деться. Вернее, вопрос решаем путем более долгой работы с продуктами, их обработкой — срезание жира, отделение желтков от белков. Однако такой путь достаточно долог и утомителен, тем более если тебе нужно съедать в сутки 15−20 яичных белков.
Продукты спортивного питания также содержат «балластные» примеси (жиры, простые сахара), однако концентрации их намного меньше, чем в обычных продуктах. Таким образом спортивные добавки являются концентрированными аналогами обычных продуктов, освобожденные от ненужных веществ.
В-пятых, спортивное питание позволяет организму быстрее справляться с тренировочным стрессом и наращивать восстановительные резервы. Спортивное питание ускоряет процессы регенерации мышечной ткани, оперативно поставляя строительный материал к местам разрыва волокон (процесс микротравмирования мышц). Оно позволяет значительно ускорить транспорт аминокислот и повысить скорости восстановительных работ, организма. В результате приема спортивных добавок атлет способен чаще тренироваться и лучше «строиться» и восстанавливаться.
Теперь вам проще разобраться во всех тонкостях построения красивого тела и сделать правильный выбор. А новый магазин SPORTPIT, который открылся теперь и в ТРЦ Пионер на 2-ом этаже всегда готов вам в этом помочь. Здесь профессиональные консультанты подберут для вас оптимальную программу питания для достижения лучшего результата!
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru