Спортивное питание. Есть или не есть?

В последнее время мода на красивое тело, занятия спортом и спортивное питание становятся все популярнее. Интересно, а стоит ли тратить на спортпит бюджет или вполне можно обойтись домашними продуктами и коктейлям?

Вообще, информации, для чего нужно спортивное питание, какие задачи оно позволяет решить и прочего в интернете оказалось очень много, но разобраться в ней не так уж просто. И действительно, а надо ли оно вообще нам? Давайте разберемся вместе.

Итак, вы пришли в тренажерный зал и решили поднабрать массы или сбросить лишний вес. И наверняка заметили, что некоторые «занимающиеся» ходят с красивыми бутылочками, разводят в них какие-то порошочки и принимают до или после тренировки.

И зачем же они это делают?

Спортивное питание. Источник: архив ТРЦ «Пионер»

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Ну, спортивное питание помогает восполнить дефицит питательных веществ. До момента тренировок и физической активности в зале вы скорее всего особо себя физическими нагрузками не баловали. А повышение уровня физической деятельности предъявляет новые требования к организмуа именно Вашему телу требуется более высокие уровни витаминовминералов и других питательных веществ. Тут все просточеловек потеет и с потом выходят не только шлакино и веществаподдерживающие высокий уровень работоспособностисолиэлектролитытратится гликоген — разряжается энергетический аккумулятор).

Если вы пришли в зал за мышечной массой, то даже небольшое дефицит питательных веществ (в частности протеина, аминокислот) может саботировать рост мускулов. В условиях супермаркетов и продуктов быстрого питания и приготовления (полуфабрикатов), мы не можем полагаться на покрытие ими наших возросших потребностей. Если тело испытывает дефицит в одном или нескольких питательных веществах, то оно может быть не в состоянии построить мышцы и сжигать жир должным образом. Следовательно, без поддержки со стороны будет крайне сложно эффективно достигать поставленных целей. Таким образом мы плавно подходим к другому доводу, а именно:

Спортивное питание. Источник: архив ТРЦ «Пионер»

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, спортивное питание ускоряет достижение желаемого результата в несколько раз. И это действительно так! Вы в более сжатые временные сроки сможете достичь лучших результатов. Конечноэто не всегда так и тут все зависит от головы на плечах атлетано существуют подтвержденные научные исследованиякоторые говорят о более быстром и качественном изменении телосложения у человекапринимающего продукцию спортивного питания в отличие от его полностью натурального собрата.

В-третьих, это концентрированный продукт с относительно высокой биологической ценностью. Какая бы ни была правильная ваша продуктовая корзина в ней всегда будет много «побочных» нутриентов, которые не способствуют изменению композиции тела — жиры, сахара, и холестерины. Например, в курице — это кожа, в мясе — животный жир/сало, в яйцах — желток. От этого никуда не деться. Вернее, вопрос решаем путем более долгой работы с продуктами, их обработкой — срезание жира, отделение желтков от белков. Однако такой путь достаточно долог и утомителен, тем более если тебе нужно съедать в сутки 15−20 яичных белков.

Продукты спортивного питания также содержат «балластные» примеси (жиры, простые сахара), однако концентрации их намного меньше, чем в обычных продуктах. Таким образом спортивные добавки являются концентрированными аналогами обычных продуктов, освобожденные от ненужных веществ.

Спортивное питание. Источник: архив ТРЦ «Пионер»

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, спортпит помогает не нарушать режим питания в любом месте и правильно утолять голод. Часто у нас нет возможности полноценно поестьудобная форма перевозкишейкер или просто бутылочка) позволяют взять спортивное питание с собой в дорогу и не стесняясь употребить его. Также часто на человека нападает ночной жорперед темкак ложиться спать хочется заточить какую-нибудь вкуснятину. Если под рукой есть протеиннапримерказеиновый), то вы можете спокойно развести и выпить его перед сномне опасаясь за последствия отложений лишнего на фигуре.

В-пятых, спортивное питание позволяет организму быстрее справляться с тренировочным стрессом и наращивать восстановительные резервы. Спортивное питание ускоряет процессы регенерации мышечной ткани, оперативно поставляя строительный материал к местам разрыва волокон (процесс микротравмирования мышц). Оно позволяет значительно ускорить транспорт аминокислот и повысить скорости восстановительных работ, организма. В результате приема спортивных добавок атлет способен чаще тренироваться и лучше «строиться» и восстанавливаться.

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