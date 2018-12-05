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7 способов сэкономить в Новый год

Подарки, корпоративы, утренники, продукты — все это обязательная статья расходов. Встает вопрос: как хотя бы немного уберечь свой кошелек? Наш топ-7 именно об этом.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Новый год — это праздник, который и взрослые и дети ждут с замиранием сердца, но кое-что его все-таки омрачает — огромный список предстоящих растрат и вытекающая из этого брешь в бюджете. Подарки, корпоративы, утренники, продукты — все это обязательная статья расходов. Встает вопрос: как хотя бы немного уберечь свой кошелек? Наш топ-7 именно об этом.

1. Экономьте на застолье

«А зачем было столько готовить?», — так думают многие после Нового года. Поэтому праздничный стол — первый в нашем списке.

  • Готовьте сами, т.к. любое покупное блюдо имеет высокую наценку.
  • Не скупайте с полок все подряд, а тщательно продумайте, что будет на вашем новогоднем столе. Сделайте ровно столько, сколько нужно для праздника. Пора уже бросать привычку готовить и покупать про запас, особенно если вы знаете, что компания будет маленькая.
  • Если вы привыкли покупать товары хорошо разрекламированных производителей (майонеза, растительного масла и т.д.), замените их продукцией менее известных марок. В каждом сегменте есть ряд компаний, которые не вкладываются в рекламу и поэтому ставят ценник ниже, при этом качество ничуть не хуже, чем у раскрученных брендов.
  • Поищите в Интернете вкусные и бюджетные блюда. Вот неплохая подборка.
  • Не делайте много горячих блюд. Как правило, одного бывает достаточно. Лучше всего идут различные легкие закуски, соленья, нарезки и т.п.
  • Если у вас небольшая молодежная компания, то согласуйте тематическую вечеринку: пусть это будет сладкий стол или ужин в японском стиле. Вариантов, на самом деле, масса, а решать вам.
Новогодний стол. Еда.
Новогодний стол. Еда.
СС0
2. Экономьте на несрочных покупках и бытовых расходах

Порой сложно удержаться от незапланированных покупок и обязательных платежей — но когда нужно сэкономить, все средства хороши.

  • Это тот случай, когда покупку новых кроссовок или поход в кино можно временно отложить.
  • Подумайте, может какие-то не слишком важные ежемесячные платежи тоже можно сдвинуть. Например, попросить обещанный платеж у интернет-провайдера или побыть месяц в минусе на телефоне. Это, конечно, совсем на крайний случай, но все в жизни бывает.
3. Экономьте на одежде к Новому году

Некоторые придерживаются правила, что Новый год нужно встречать в новой одежде, и не страшно, что потом она пылится в шкафу.

  • Новое платье, конечно, очень хочется, но подумайте, так ли это важно? Лучше поищите в гардеробе что-то желтое, оранжевое, горчичное, золотое, коричневое или зеленое, и тогда вы точно угодите Желтой Земляной Свинке.
  • Для дам: если принципиально хотите надеть что-то новое — купите нижнее белье.
  • Если нужно нарядить детей в садик или школу, то не обязательно покупать дорогостоящие костюмы в магазине. Можно изготовить самостоятельно, поискать недорогие варианты на прокат или поинтересоваться у знакомых, может у кого-то сохранились наряды к празднику (мало ли). Как вариант, загляните на то же Авито.
Шопинг. Покупатели.
Шопинг. Покупатели.
СС0
4. Экономьте на новогодних подарках

Подарки, бесспорно, самые большие «пожиратели» денег. Но и на них можно сэкономить.

  • Рассчитайте точную сумму, которую вы готовы потратить на подарки родным, коллегам и друзьям и не выходите за границы этой суммы.
  • Подумайте, что именно вы сможете купить на запланированную сумму, и только после этого отправляйтесь в магазин. Если будете покупать по факту (что увидел, то и купил), рискуете потратить гораздо больше.
  • Подарки приобретайте заблаговременно, т.к. за неделю до Нового года продавцы будут накручивать цены.
  • Не забывайте, что на рынке те же самые товары, что и в торговых центрах, стоят дешевле.
  • Самый беспроигрышный вариант — купить все в интернет-магазинах (только учитывайте сроки доставки!). Откройте несколько торговых площадок и перед покупкой сравнивайте цены на один и тот же товар: вы удивитесь, насколько разной может быть стоимость. Обращайте внимание на разделы «акции» и «распродажи» — скидки могут быть свыше 50%.
  • Если вы натура творческая, то сделайте презент своими руками.
Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0
5. Экономьте на развлечениях

Чтобы весело провести время, не обязательно отправляться в развлекательные заведения.

  • Заранее присмотрите игры в Интернете. Можно найти очень много интересных вариантов. Или выделите немного средств для покупки готовых игр. Например, весьма занимательны игры типа «Мафии» — «Криминалист», «Находка для шпиона» и т.п.
  • Отправляйтесь в центр города или выйдете во двор: чем больше людей, тем выше градус новогоднего настроения.
Настольная игра &quot;Большой футбол&quot;.
Настольная игра «Большой футбол».
Источник: сеть магазинов «Пятерочка»
6. Экономьте на разных покупках с помощью кэшбэка

Вы можете сэкономить на всех покупках, которые делаете в интернет-магазинах, с помощью кэшбэк сервисов. Кэшбэк с покупок означает, что вам вернется часть денег от каждого приобретенного товара. Если вы купите все подарки онлайн, а еще и продукты, то сможете неплохо сэкономить.

  • Чтобы получить cashback, нужно зарегистрироваться на одном из cashback сервисов, например Smartysale (там очень много магазинов), выбрать в каталоге интересующий интернет-магазин, перейти на него и совершить покупку.
  • Кэшбэк за покупки будет начислен в вашем личном кабинете, и вы сможете вывести деньги на карту, телефон или кошелек. Сейчас практически все магазины делают кэшбэк за интернет покупки (даже продовольственные супермаркеты), поэтому это реальная возможность тратить меньше.
Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
СС0.
7. Экономьте на январских праздниках

Ну и напоследок о зимних выходных. Здесь все просто: запланируйте скромный отдых на январские каникулы и тогда вы еще больше убережете себя от растрат. Можно выбраться на прогулку, составить список фильмов, обязательных к просмотру, сходить в кино или музей, совершить «марш-бросок» по друзьям.

Главное — это хорошее настроение, позитивный настрой и больше улыбок. На этом уж точно не экономьте!

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