Среди зажиточных россиян вырос спрос на бункеры

Спрос на спецсооружения увеличился более чем на 1000%, а продажи бункеров выросли на 400%, и подобная тенденция продолжает сохраняться, отмечают производители защитных сооружений.
Один из менеджеров отметил, что в их компанию поступили запросы от нескольких россиян.
Стоимость бункера начинается от 150 тыс. долларов, пишет bfm.ru. Заказы поступают из элитных московских районов, есть заказы и из Санкт-Петербурга.
Аналогичная ситуация была в апреле в США, где тоже резко возрос спрос на бункеры.
Производители предлагали клиентам люксовые варианты и версии для коллективной защиты.
Богатые инвестировали в надежные бункеры, снабженные системами радиационной, химической и биологической защиты.
Однако большинство клиентов чаще выбирают относительно скромные сооружения стоимостью от 3000 до 11000 долларов.