Суммарный запас угля на алтайских станциях СГК достиг 878 тысяч тонн

Сибирская генерирующая компания к предстоящему отопительному сезону формирует запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска. На угольных складах станций уже сейчас хранится топливо в количестве, превышающем установленный Минэнерго РФ норматив от трёх до пяти раз. Суммарный запас твердого топлива составляет 878 тысяч тонн.

По состоянию на начало сентября, на угольном складе Барнаульской ТЭЦ-2 находится 198 тысяч тонн каменного угля марки Д с Минусинского угольного разреза Республики Хакасия. Норматив, установленный для станции Министерством энергетики РФ, составляет 61 тысячу тонн. В среднем за сутки в сентябре для выработки электроэнергии и тепла на подогрев горячей воды станция сжигает около одной тысячи тонн топлива. То есть имеющегося сейчас запаса топлива, при таких же погодных условиях, хватит почти на семь месяцев или 200 суток беспрерывной работы.

На Барнаульской ТЭЦ-3 запасы угля также превышают нормативные значения. Сейчас на складе станции хранится 322 тысячи тонн угля при нормативе в 73 тысячи тонн. Станция работает на буром угле Бородинского разреза. ТЭЦ-3 за сентябрьские сутки в среднем сжигает три тысячи тонн топлива. Если станция продолжит работать в таком же режиме, то сформированного запаса хватит на три месяца.

Инфографика. Источник: компания СГК

Больше всего угля хранится на угольном складе Бийской ТЭЦ — 341 тысяча тонн. Норматив для станции установлен в объеме 66 тысяч тонн. В сентябре в котлах станции за сутки сжигают в среднем 2,8 тысячи тонн угля.

Запас топлива на Южной тепловой станции Рубцовска на начало сентября составляет 15 тысяч тонн. Цифра соответствует нормативу — 14 тысяч тонн. Количество топлива существенно отличается от запасов на других станциях, т.к. в августе на ЮТС начали обнуление угольного склада. Это значит, что станции нужно использовать имеющийся уголь до начала отопительного сезона, а к старту отопительного сезона начать использовать топливо новой поставки. К ОЗП 2019−2020 годов запас угля на станции Рубцовска будет достаточным для надежного теплоснабжения города.

Отметим, для таких объектов как ЮТС нормативный запас топлива устанавливает Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Неснижаемый остаток топлива для станции составляет 2,2 тысячи тонн.

Пополнили перед предстоящем отопительным сезоном и запасы мазута. Сейчас на станциях СГК в регионе находится 4915 тонн жидкого топлива, превышающие установленные нормативы в 2,7 раза.