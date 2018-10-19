Tele2 запускает новые базовые станции в Алтайском крае

Tele2 с начала года увеличила емкость сетей 3G и 4G в 37 населенных пунктах Алтайского края. Еще в девяти технические специалисты смонтировали новое оборудование, обеспечив жителям доступ к скоростному мобильному интернету.

С начала года в Алтайском крае запущено более ста пятидесяти базовых станций третьего и четвертого поколения. Большая часть новых базовых станций построена для увеличения емкости сети в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Алейске.

Расширение сети велось также в небольших поселках и селах, популярных туристических зонах — Белокурихе, Яровом, Ае и на территории «Бирюзовой Катуни», а также на участках автомобильных дорог Барнаул — Бийск, Барнаул — Рубцовск и Барнаул — Новосибирск.

В 37 населенных пунктах, где уже работала сеть 3G, появился высокоскоростной мобильный интернет 4G. В их числе Зудилово, Черемное, Тальменка, Повалиха, Соколово. Сеть LTE также была запущена в курортных зонах региона — Яровом и Белокурихе. Кроме того, оператор существенно расширил покрытие 4G в крупнейших городах края. Базовые станции 3G были смонтированы и запущены в Сростках, Прутском, Шадрино, Верх-Обском, Шипуново. Услуги сейчас 3G доступны 67% населения края, а высокоскоростной интернет 4G — 59% населения.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае: