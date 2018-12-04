Тыквенные выборы-2018: реши судьбу овоща-гиганта

На барнаульской Эко-Ярмарке ВДНХ уже который месяц красуется гигантская тыква. За это время она успела стать героиней вирусного видеоролика, любимицей посетителей, фоном для селфи и даже танцплощадкой.

Что с ней делать теперь — превратить в карету, разрубить на куски и раздать горожанам, или, может быть, разрисовать? Совместно с Эко-Ярмаркой altapress.ru рассказывает историю чудо-овоща и предлагает читателям самим выбрать его дальнейшую судьбу.

Овощ-гигант. Источник: Эко-Ярмарка ВДНХ Овощ-гигант. Источник: Эко-Ярмарка ВДНХ Овощ-гигант. Источник: Эко-Ярмарка ВДНХ Овощ-гигант. Источник: Эко-Ярмарка ВДНХ

Этой осенью на барнаульский праздник урожая привезли тыкву. Да такую, что ее пришлось грузить подъемным краном. Взвесили — получилось почти 300 килограммов. Тыква невероятных размеров быстро получила признание: стала абсолютным победителем в конкурсе «Овощ-гигант», после чего заняла гордое место у входа на ярмарку. Селфи на ее фоне в тот день заполонили соцсети, а видеоролик с «доставкой» набрал в сети десятки тысяч просмотров. Ещё бы.

Чудо-овощ вырастила у себя на даче жительница Барнаула Ольга Питель. Как-то она купила в Подмосковье семечко за тысячу рублей, а второе получила в подарок за 300 — из него и получилась такая красавица. Питаясь в теплице водой и живыми удобрениями, всего за два месяца тыква выросла до трех центнеров, прибавляя аж по 10 килограммов в день.

Теперь увидеть рекордсменку можно на Эко-Ярмарке ВДНХ — молодом и быстроразвивающемся рынке Барнаула. Тем более, на этой неделе будет отличный повод туда попасть: 8 декабря в 12.00 на ярмарке устроят большой семейный праздник с играми, мастер-классами и героями сказок.

Там, конечно, не только тыква и не только овощи — еще свежее мясо, фрукты молоко, рыба, специи, сыр, кондитерские изделия, зерновые продукты: всего более сотни арендаторов на десяти тысячах квадратных метров. На барнаульской ВДНХ гордятся обширным ассортиментом и любят подчеркивать, что рынок — это возможность выбора. А это значит, что решать судьбу чудо-тыквы тоже будете вы.

На красном входе Эко-Ярмарки ВДНХ 8 декабря с 12.00−14.00 вы можете проголосовать за судьбу тыквы, оставив свой голос в специальном ящике для голосования! После 8 декабря тыквенные выборы продолжатся в группе «Вконтакте»

Идем на рекорд

Самую тяжелую в мире тыкву вырастил в 2016 году бельгийский фермер Маттиас Вилемайн. Овощ весил 1190 килограммов и попал в книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий мировой рекорд принадлежал Бени Майеру из Швейцарии: вес выращенной им в 2014 году тыквы составил 1054 кг. Барнаульской чемпионке до такого размера далеко, но первый мировой рекорд, зафиксированный в 1976 году, она побила. Тогда вес тыквы, выращенной жителем США, составил 204 килограмма.