Трое в воде, не считая собаки. В Барнауле официально открыли городской пляж

На открытии играла музыка, аниматоры бесплатно дарили детям мороженое. На сцене выступили вокалисты местных творческих коллективов. Спортивные барнаульцы играли в пляжный волейбол. Днем прошел городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини.
К купальному сезону на острове Помазкин оборудовали парковку, установили душевые кабинки, биотуалеты, питьевые фонтанчики, шезлонги.
Напомним, пляж долго не могли запустить из-за погодных условий. Официальное открытие должно было пройти 10 июня.
Где еще можно покупаться в Барнауле
В городе есть несколько мест, где можно искупаться и позагорать.
- Открытый комплекс бассейнов «Пляж» (ул. Энтузиастов, 12в).
- Бассейн в парке-отеле «Чайка» (пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4).
- Спорткомплекс «Обь» (ул. Папанинцев, 96),
- Парке-отель «Лесные дали» (ул. Широкая просека, 17),
- Бассейне «Крыша» в ТЦ «Воскресенье».
- Бассейн в фитнес-клубе «Магис Спорт» (ул. Взлетная, 25)
- Бассейне в фитнес-клубе «Адриатика» (ул. Попова, 167).
- Пляж «Солнечный» (пос. Солнечный, ул. Кольцевая, 1).