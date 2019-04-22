ТРЦ GALAXY дарит миллион рублей за покупки

Всего-то нужно чаще покупать и отдыхать в GALAXY, а сделать это более чем просто: ведь там собраны любимые магазины барнаульцев, а также кафе, рестораны, кинотеатр, боулинг, ледовый каток, город развлечений «Веселкино» и детские площадки. Помимо полного пула магазинов на любой вкус и кошелек, в GALAXY практически каждую неделю проходят различные развлекательные мероприятия. Поэтому бесспорно можно отметить, что ТРЦ GALAXY стал местом притяжения всех жителей и гостей города.
- С 5 апреля по 15 мая нужно совершать покупки от 1000 рублей в отделах Торгово-развлекательного центра GALAXY. Обязательно сохранять у себя все оригинальные кассовые чеки, подтверждающие ваши покупки, до времени проведения розыгрыша.
Чеки нужно регистрировать в электронном варианте на сайте pervymall.ru. Проверка ваших чеков займет определенное время, поэтому советуем вам не затягивать и регистрировать их прямо в торговом центре, тем более там установлен бесплатный wi-fi.
- 19 мая, с 15.00 до 17.00, в Торгового-развлекательном центре GALAXY, в центральном атриуме, состоится Розыгрыш призов при помощи генератора случайных чисел.
Генератор случайный чисел — это сторонний интернет сервис, поэтому розыгрыш пройдет максимально честно и справедливо. Результаты розыгрыша будут выводиться на большой экран, и победители будут определены сразу же. Очень важное условие — ваше личное присутствие во время проведения розыгрыша обязательно.
Помимо главного розыгрыша, посетителей ТРЦ GALAXY в этот день ждет выступление очень зажигательной и уже полюбившейся барнаульцами группы OFB Orcestra и развлекательные конкурсы на призы от партнеров.
- 10 призов по 50 000 рублей,
- 1 главный приз — 500 000 рублей.
Количество чеков, участвующих в розыгрыше, не ограничено, это значит, что один участник может выиграть сразу несколько призов.
Зарегистрировать чек и ознакомиться с подробными правилами Акции вы можете на сайте ТРЦ GALAXY или пройдя по этой ссылке.
Согласитесь, такого в Барнауле ещё не было! Обязательно примите участие, ведь победить может абсолютно каждый из вас!
Организатор розыгрыша: ТРЦ GALAXY. Срок проведения розыгрыша: 05.04.2019−19.05.2019 г.г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников — на сайте pervymall.ru