Встречи руководителя крупнейшей электросетевой компании региона с представителями местных органов власти и бизнес-сообщества на местах давно стали традиционными. Очередной «круглый стол» состоялся в Рубцовске, его участниками стали руководители муниципалитетов и ведущих предприятий юго-западных территорий Алтайского края.

Цифровизация оборудования — одна из важнейших задач инвестиционной программы нашего филиала, — рассказал Николай Пантелеев. — Результат ее это, в первую очередь, повышение надежности электроснабжения потребителей практически на треть. Новые стандарты обслуживания с применением цифровых технологий повышают доступность технологического присоединения к электрическим сетям, сокращают потери электроэнергии.

Для достижения поставленных целей планируется стопроцентное оснащение потребителей интеллектуальными приборами учета электроэнергии; создание активно-адаптивной распределительной сети (установка реклоузеров, указателей короткого замыкания, стабилизаторов напряжения); внедрение цифрового дистанционного мониторинга и управления оборудованием подстанций; создание новой функциональной системы оперативно-диспетчерского управления.

Значительный интерес участников встречи из числа представителей предпринимательского сообщества вызвала информация о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде — через «личный кабинет» на сайте Россети Сибирь или на портале электросетевых услуг «портал-тп.рф». А также о предоставлении дополнительных услуг в рамках основной деятельности электросетевой компании.