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Удобный и надежный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги

АТБ запустил новый сервис на сайте банка. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — ускоряет процесс оформления онлайн-заявок на продукты банка и повышает процент одобрения по кредитам.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Амурская правда"

При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.

Таким образом, пользователь экономит время, так как необходимость заполнения всех полей анкеты сводится к минимуму. Кроме того, с помощью интеграции с госуслугами и с согласия клиента, банк может получить подтверждение финансового состояния и трудовой занятости клиента. Это позволяет предложить лучшие условия по кредиту, ускоряет процесс рассмотрения заявок со стороны банка и снижает риски мошенничества.

Александр Парамонов,
директор по розничному бизнесу:

Внедрение новых технологий дистанционного банковского обслуживания в Азиатско-Тихоокеанском банке является одним из приоритетных направлений. Данная разработка повышает уровень удобства и скорости обслуживания клиентов на этапе подачи заявки с сайта банка, а также снижает риски мошенничества и улучшает точность в принимаемых решениях банком.

Ознакомиться с линейкой продуктов по кредитным картам можно по ссылке >>

Линейка продуктов по кредиту наличными >>

*Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

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