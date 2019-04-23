Удобный и надежный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги

При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Таким образом, пользователь экономит время, так как необходимость заполнения всех полей анкеты сводится к минимуму. Кроме того, с помощью интеграции с госуслугами и с согласия клиента, банк может получить подтверждение финансового состояния и трудовой занятости клиента. Это позволяет предложить лучшие условия по кредиту, ускоряет процесс рассмотрения заявок со стороны банка и снижает риски мошенничества.
Александр Парамонов,
директор по розничному бизнесу:
Внедрение новых технологий дистанционного банковского обслуживания в Азиатско-Тихоокеанском банке является одним из приоритетных направлений. Данная разработка повышает уровень удобства и скорости обслуживания клиентов на этапе подачи заявки с сайта банка, а также снижает риски мошенничества и улучшает точность в принимаемых решениях банком.
Ознакомиться с линейкой продуктов по кредитным картам можно по ссылке >>
Линейка продуктов по кредиту наличными >>
*Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.
Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)