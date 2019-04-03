Украина запретила прямые авиарейсы в Россию

Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию. Исключением станут перелеты, которые необходимы для обеспечения миссий международных организаций. С таким предложением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает ТАСС .

По его словам, министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором», уточняет агентство.

Запрет не будет распространяться на полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что такие ограничения будут действовать, пока Россия «не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Россия не должна отвечать на действия Украины по отмене нерегулярных авиарейсов, пишет РИА Новости.

«Что же касается сегодняшних действий Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит. Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того непопулярное в высшей степени украинское руководство», — сказал Леонид Слуцкий в эфире «Россия-24».

Напомним, регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с октября 2015 года после введения санкций в отношении авиакомпаний.