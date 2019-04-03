Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Украина запретила прямые авиарейсы в Россию

Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию. Исключением станут перелеты, которые необходимы для обеспечения миссий международных организаций. С таким предложением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает ТАСС.

В самолете.
В самолете.
СС0

По его словам, министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором», уточняет агентство.

Запрет не будет распространяться на полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что такие ограничения будут действовать, пока Россия «не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Россия не должна отвечать на действия Украины по отмене нерегулярных авиарейсов, пишет РИА Новости.

«Что же касается сегодняшних действий Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит. Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того непопулярное в высшей степени украинское руководство», — сказал Леонид Слуцкий в эфире «Россия-24».

Напомним, регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с октября 2015 года после введения санкций в отношении авиакомпаний.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость