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Алтайский фонд МСП проводит маркетинговые исследования зарубежных рынков. Зачем это нужно

Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» предоставляет возможность получить актуальную услугу — маркетинговые исследования рынков зарубежных стран.

Маркетинг.
Маркетинг.
СС0

Для чего нужно маркетинговое исследование?

Если вы уже выбрали страну для внешнеэкономической торговли, но не знаете, какие действия лучше предпринять — воспользуйтесь инструментом государственной поддержки бизнеса — услугами Центра поддержки экспорта.

Маркетинговое исследование включает в себя сбор, накопление и анализ данных о состоянии и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их институтов, которые могут оказать влияние на положение компании или ее отдельных продуктов на рынке.

Такие данные являются основанием для принятия маркетинговых и управленческих решений в компании:

  • какую рыночную и рекламную стратегию выбрать,
  • как обеспечить сбыт и продвижение,
  • по какой цене и через какие каналы продавать свой товар,
  • кто является потенциальным конкурентом и целевой аудиторией вашей компании.

Условия оказания услуги?

Если вы являетесь предпринимателем в секторе малого и среднего бизнеса, зарегистрированы на территории Алтайского края либо имеете здесь филиал (обособленное структурное подразделение) и не находитесь в состоянии ликвидации или реорганизации, вы — наш клиент. Центр окажет вам услугу на условиях софинансирования, ваша компания может оплатить лишь 20% от стоимости услуги.

Как получить услугу?

Обратитесь к специалисту Центра по телефону 8−800−222−83−22 или оставьте заявку на мойбизнес22.рф

Начните свой бизнес в любой точке мира вместе с Центром поддержки экспорта Алтайского края!

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