Алтайский фонд МСП проводит маркетинговые исследования зарубежных рынков. Зачем это нужно

Для чего нужно маркетинговое исследование?

Если вы уже выбрали страну для внешнеэкономической торговли, но не знаете, какие действия лучше предпринять — воспользуйтесь инструментом государственной поддержки бизнеса — услугами Центра поддержки экспорта.

Маркетинговое исследование включает в себя сбор, накопление и анализ данных о состоянии и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их институтов, которые могут оказать влияние на положение компании или ее отдельных продуктов на рынке.

Такие данные являются основанием для принятия маркетинговых и управленческих решений в компании:

какую рыночную и рекламную стратегию выбрать,

как обеспечить сбыт и продвижение,

по какой цене и через какие каналы продавать свой товар,

кто является потенциальным конкурентом и целевой аудиторией вашей компании.

Условия оказания услуги?

Если вы являетесь предпринимателем в секторе малого и среднего бизнеса, зарегистрированы на территории Алтайского края либо имеете здесь филиал (обособленное структурное подразделение) и не находитесь в состоянии ликвидации или реорганизации, вы — наш клиент. Центр окажет вам услугу на условиях софинансирования, ваша компания может оплатить лишь 20% от стоимости услуги.

Как получить услугу?

Обратитесь к специалисту Центра по телефону 8−800−222−83−22 или оставьте заявку на мойбизнес22.рф

Начните свой бизнес в любой точке мира вместе с Центром поддержки экспорта Алтайского края!