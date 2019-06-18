Вы до сих пор считаете, что управлять «в один клик» — это последнее слово техники? Нет! Это уже вчерашний день. А скоро будет и прошлый век. Компания « Сибирские сети » предлагает нечто большее, чем просто «клик». Управляй телевизором в одно слово! Эта функция для тех, кто привык идти в ногу со временем и ценит комфорт.

Провайдер «Сибирские сети» представляет Bluetooth-пульт, который делает управление ТВ-приставкой удобным и простым. Благодаря встроенному микрофону на пульте поиск любой информации становится намного проще. Просто нажмите на кнопку и скажите телевизору, что вы хотите найти. Вам больше не придется тратить время на поиск по разделам меню и выполнять сложную настройку. Вы сможете изменить настройки телевизора и оперативно вводить голосовые поисковые запросы, последнюю опцию особенно оценят любители «Видеотеки» и других видеосервисов.

Данный пульт подходит для ТВ-приставки Eltex NV-510-WB — это современное устройство, которое прокачает ваш телевизор. Она работает на платформе Android, поддерживает все современные стандарты Wi-Fi, имеет возможность стабильной передачи трафика.

Подключите к своей приставке клавиатуру, компьютерную мышку, джойстик — и легким движением телевизор превратится в ПК. Можно перемотать эфир или приостановить его. Пропустить рекламу или вернуться к началу фильма. Поставить на паузу налить себе чай или ответить на звонок и продолжить просмотр.

Приставка доступна для новых и действующих абонентов компании «Сибирские сети», как в рассрочку на девять месяцев, так и для покупки.

Подключение к услугам провайдера «Сибирские сети» возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании.