Управляй телевизором в одно слово!

Провайдер «Сибирские сети» представляет Bluetooth-пульт, который делает управление ТВ-приставкой удобным и простым. Благодаря встроенному микрофону на пульте поиск любой информации становится намного проще. Просто нажмите на кнопку и скажите телевизору, что вы хотите найти. Вам больше не придется тратить время на поиск по разделам меню и выполнять сложную настройку. Вы сможете изменить настройки телевизора и оперативно вводить голосовые поисковые запросы, последнюю опцию особенно оценят любители «Видеотеки» и других видеосервисов.
Данный пульт подходит для ТВ-приставки Eltex NV-510-WB — это современное устройство, которое прокачает ваш телевизор. Она работает на платформе Android, поддерживает все современные стандарты Wi-Fi, имеет возможность стабильной передачи трафика.
Подключите к своей приставке клавиатуру, компьютерную мышку, джойстик — и легким движением телевизор превратится в ПК. Можно перемотать эфир или приостановить его. Пропустить рекламу или вернуться к началу фильма. Поставить на паузу налить себе чай или ответить на звонок и продолжить просмотр.
Приставка доступна для новых и действующих абонентов компании «Сибирские сети», как в рассрочку на девять месяцев, так и для покупки.
Подключение к услугам провайдера «Сибирские сети» возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании.
Адрес абонентского отдела в г. Барнауле:
ул. П. Сухова, 2-в.
Телефон: (3852) 257−257