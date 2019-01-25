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В Алтайском крае не будет бесхозяйных энергообъектов

Консолидация электросетевых активов Алтайского края на базе филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» позволит улучшить качество энергоснабжения потребителей и сократить расходы на содержание и обслуживание электросетевого хозяйства.

Брифинг.
Брифинг.
Источник: ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»

Об этом в ходе брифинга в Правительстве региона журналистам рассказали генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов и министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

Алтайский край — территория, где функционирует наименьшее число ТСО, а значит, нет большой раздробленности в электросетевом хозяйстве. Однако в регионе имеются энергообъекты бесхозные, либо принадлежащие собственникам, которые не имеют возможности их содержать и обслуживать. Плохое состояние таких линий электропередачи и подстанций негативно сказывается на надежности энергоснабжения Алтайского края.

Виталий Иванов,
генеральный директор МРСК Сибири:

В условиях раздробленности электросетевого хозяйства одна и та же услуга предоставляется разными компаниями и имеет разное качество. Если на территории будет одна база, одни и те же специалисты, то будет и меньше затрат. Консолидация электросетей на базе МРСК Сибири — самый оптимальный вариант, потому что мы более эффективный собственник. Высокий уровень технической готовности филиалов МРСК Сибири позволяет нам возглавить работу по консолидации электросетевых активов и тем самым значительно повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей электроэнергии.

При передаче сетей в одни руки для жителей упрощаются такие процедуры как оплата за потребленные энергоресурсы, подача заявок на технологическое присоединение к сетям. Потребители будут четко знать — кто отвечает за то, чтобы в их домах всегда горел свет, и с кого спросить, если этого по какой-то причине не происходит. Компания, которая имеет мощную техническую базу, вложит во вновь приобретенные сети средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции объектов.

Александр Климин,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:

В Алтайском крае в ходе реализации программы по консолидации объектов электросетевого хозяйства используют разные механизмы. Это и безвозмездная передача объектов в собственность, часть сетей и подстанций филиал МРСК Сибири — «Алтайэнерго» принимает в аренду, часть, такие как бесконтрольно-функционирующие энергообъекты, ставит на баланс, соблюдая утвержденные процедуры. Всего на базе «Алтайэнерго» на сегодняшний день уже консолидировано 392 линий электропередачи и 245 трансформаторных подстанций. В 2019 году мы вместе завершим эту работу. Наша общая цель: на территории Алтайского края бесхозяйных объектов быть не должно.

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