В Алтайском крае подорожал домашний интернет

У «Ростелекома» сотни архивных тарифов (закрытых к подключению), на которых обслуживаются абоненты, поэтому несколько десятков в общей массе — это немного. Индексацию тарифов компания проводит ежегодно.
В последнее время на рост цен повлияло несколько событий, пояснили в «Ростелекоме».
- Повышение НДС до 20%, что автоматически ведет к росту себестоимости услуг.
- Реализация антитерротистического пакета законов Яровой.
- Рост стоимости основных валют (доллар США с начала года +15%, евро +10%). Это ведет к удорожанию контента, инвестиционных программ операторов и абонентского оборудования.
В «Ростелекоме» рассказали, что постарались сделать индексацию минимальной. На другие услуги оператора (ТВ, мобильная связь) тарифы не поменялись.
Повысили ли цены другие провайдеры?
По данным «Ростелекома», некоторые провайдеры, работающие в том числе на территории Алтайского края, проиндексировали свои тарифы опережающим образом, весной и летом 2018 года.
Altapress.ru обратился за комментариями к другим крупным провайдерам. «Сибирские сети» на запрос не ответили. В «Дом.ru» (компания «Эр-Телеком холдинг») сослались на то, что информация об изменении тарифов — коммерческая. В МТС от комментариев воздержались.
В ТТК сообщили, что до конца 2018 года не планируют проводить индексацию тарифов на интернет.
По данным аналитической компании Telecom Daily (Санкт-Петербург), большинство федеральных и региональных операторов связи готовы поднять тарифы в конце 2018 года или начале 2019-го, сообщают «Ведомости».
А некоторые операторы, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, уже повысили тарифы. Например, «Дом.ru» увеличил стоимость отдельных пакетов на 10%.
На сайте оператора есть новость о том, что изменилась цена на покупку и аренду оборудования для интернета. Однако посмотреть, как именно она изменилась, могут только абоненты провайдера в личном кабинете после ввода логина и пароля.