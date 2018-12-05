В Алтайском крае повысили тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения в Алтайском крае повысятся дважды: с 1 января 2019 года и с 1 июля. Об этом сообщили в управлении Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Ведомство пояснило, что все тарифы для населения и приравненных к нему потребителей в Алтайском крае определены в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФАС России.

Январское повышение незначительное: у горожан без электроплит тариф увеличится на 1,78%, горожан с электроплитами на 1,56%, у сельчан на 1,6%. Связано оно с увеличением ставки НДС с 18 до 20%. Раньше плата граждан за коммунальные услуги индексировалась один раз в год (с 1 июля)

Тарифы на электроэнергию в Алтайском крае ( за киловатт-час)

Категория потребителей Было до 1 января 2019 года Будет с 1 января 2019 года Будет с 1 июля 2019 года Городское население без электроплит и ( или) электроотопительных установок 3,92 рубля 3,99 рублей 4,09 рублей Городское население с электроплитами 3,20 рублей 3,25 рублей 3,33 рублей Сельское население 3,07 рублей 3,12 рублей 3,20 рублей

К тарифу для сельского населения применяется понижающий коэффициент — на сегодня он составляет 0,783. Тарифное ведомство пояснило, что такой же понижающий коэффициент применяется и к тарифам для потребителей-садоводов и дачников.

К тарифу для городского населения с электроплитами тоже применяется понижающий коэффициент, но он другой — 0,815. Поэтому горожане с электрическими плитами платят меньше за киловатт-час, чем владельцы газовых плит.

Напомним, что плата за электроэнергию вносится не позднее 10 числа следующего месяца.