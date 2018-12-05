В Алтайском крае повысили тарифы на электроэнергию

Ведомство пояснило, что все тарифы для населения и приравненных к нему потребителей в Алтайском крае определены в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФАС России.
Январское повышение незначительное: у горожан без электроплит тариф увеличится на 1,78%, горожан с электроплитами на 1,56%, у сельчан на 1,6%. Связано оно с увеличением ставки НДС с 18 до 20%. Раньше плата граждан за коммунальные услуги индексировалась один раз в год (с 1 июля)
Тарифы на электроэнергию в Алтайском крае (за киловатт-час)
|Категория потребителей
|Было до 1 января 2019 года
|Будет с 1 января 2019 года
|Будет с 1 июля 2019 года
|Городское население без электроплит и (или) электроотопительных установок
|3,92 рубля
|3,99 рублей
|4,09 рублей
|Городское население с электроплитами
|3,20 рублей
|3,25 рублей
|3,33 рублей
|Сельское население
|3,07 рублей
|3,12 рублей
|3,20 рублей
К тарифу для сельского населения применяется понижающий коэффициент — на сегодня он составляет 0,783. Тарифное ведомство пояснило, что такой же понижающий коэффициент применяется и к тарифам для потребителей-садоводов и дачников.
К тарифу для городского населения с электроплитами тоже применяется понижающий коэффициент, но он другой — 0,815. Поэтому горожане с электрическими плитами платят меньше за киловатт-час, чем владельцы газовых плит.
Напомним, что плата за электроэнергию вносится не позднее 10 числа следующего месяца.