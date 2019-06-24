В Алтайском крае появился «сенсационный» интернет

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев сообщил о том, что целевая аудитория ТМ SenSat — собственники жилья в загородной и пригородной зонах — там, где нет развитой оптической инфраструктуры.
Говоря о стратегии продвижения SenSat, Сергей Ратиев отметил:
Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме.
Например, в Алтайском крае около 300 населенных пунктов, где все еще нет широкополосного доступа в интернет. «Белые пятна» есть и в черте городов, например, в коттеджных и дачных поселках. Спутниковые технологии — отличное решение для тех, кто живет в таких местах.
Три преимущества SenSat для абонентов
Стоимость услуги 850 рублей в месяц. Предложение востребовано у людей, которым интернет требуется два-три месяца в году, например, на дачном участке. Кроме этого, некоторые просто не хотят приобретать спутниковый комплект в собственность, им удобнее платить небольшую фиксированную абонентскую плату.
Зачастую операторы спутникового интернета ограничивают скорость доступа к Сети в силу особенностей технологии. SenSat пошел по другому пути и предоставляет своим абонентам скорость до 45 Мбит/с. Это сопоставимо с предложениями проводных провайдеров.
SenSat предлагает абонентам на выбор 15 тарифов. Минимальная цена — от 670 рублей в месяц.
Как подключить интернет от SenSat
Чтобы подключить комплект SenSat, нужно позвонить на «горячую линию» оператора по номеру 8−800−70−70−224 или оставить заявку на сайте. Специалисты свяжутся с вами, чтобы обсудить все условия.
Начальная стоимость комплекта оборудования SenSat — 34 490 рублей. Подключить его можно самостоятельно — инструкции есть на сайте оператора.
Второй вариант — воспользоваться услугами монтажников. Дилером SenSat в Алтайском крае стала компания «Корпоративные системы», которая устанавливает абонентское спутниковое оборудование с 2001 года.
Что означает слово SenSat
Название ТМ SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник):
Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» в ТМ SenSat тоже обыгрывается и имеет двойной смысл — одновременно «спутник жизни» и космический аппарат.
Услуга скоростного спутникового интернета SenSat предоставляется по всей территории России от Калининграда до Камчатки.
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