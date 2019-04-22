В Алтайском крае стартует ежегодная акция «Лес Победы»

В преддверии Дня Победы лесные предприятия региона предоставляют всем желающим сеянцы сосны. Их можно посадить самостоятельно либо принять участие в восстановлении участка леса (озеленении города или села). Акция пройдет в трех городах Алтайского края.

В Рубцовске мероприятие состоится во вторник, 23 апреля, в двух форматах. С 9.00 до 11.00 в районе ТЦ «Меридиан» можно получить сеянцы сосны. В 15.00 желающие примут участие в восстановлении 10 гектаров участка леса в с. Половинкино Рубцовского района. Всего для акции сотрудники лесной отрасли приготовили 6 тысяч молодых деревьев.

В Барнауле акция состоится в пятницу, 26 апреля, в 13.00 в Барнаульском зоопарке по адресу: ул. Энтузиастов, 12. Жители и гости города могут взять сеянцы сосны обыкновенной, а также посадить деревца на территории зоопарка. Для акции в столице региона лесоводы приготовили 10 тысяч штук четырехлетней и двухлетней сосны.

Дата проведения акции в городе Камне-на-Оби уточняется.

Акция «Лес Победы» прошлых лет. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству ЛХК «Алтайлес»:

Пятый год подряд лесоводы проводят акцию «Лес Победы». Мы начинаем мероприятия раньше официальной даты праздника. Это связано с тем, что апрель выдался теплым и лесоводы уже выкопали посадочный материал. Важно, чтобы молодые деревья обрели постоянное место жительства до того, как проснутся — пустят почку. Приживаемость будет гораздо выше. Молодые деревца выращены в лесных питомниках, а значит, максимально адаптированы к региональным условиям.

Акция «Лес Победы» — это дань памяти участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Военный период в лесной отрасли — подвиг матерей, жен и подростков, работавших в тяжелейших условиях на лесозаготовках. Именно поэтому ежегодно в Алтайском крае закладываются Победные леса — лесоводы вместе с добровольцами гектар за гектаром высаживают деревья. Каждое из них — напоминание будущим поколениям о том, как сложно созидать и как легко разрушать.

Акция «Лес Победы» прошлых лет. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Валентина Пашкова,

заведующая Музеем леса в Ключевском районе:

Когда началась война и мужчины ушли на фронт, женщины были приняты на должности лесников. Готовили лес, содержали большой лесхозный огород, сеяли овес для лошадей, пшеницу. Пожарными сторожами были женщины, три девочки ушли на курсы трактористов. Столько мужества, столько героизма! Была строгая дисциплина, как и положено в военное время. Никто не уходил в отпуск четыре долгих года. Лес вывозили на лошадях и быках. Только представьте, по всем показателям Ключевской лесхоз выполнял план на сто процентов!

Война и ее герои не забыты. Сто тридцать гектаров леса посажено в Алтайском крае на границе с Казахстаном. Здесь же, на пригорке, среди зеленого моря молодых культур, в 2005 году установлен памятник, где увековечены имена всех 130 воинов.

Акция «Лес Победы» прошлых лет. Фото: ЛХК «Алтайлес». Акция «Лес Победы» прошлых лет. Фото: ЛХК «Алтайлес». Акция «Лес Победы» прошлых лет. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Важно

Из воспоминаний работников лесной отрасли: «По пояс в снегу, в морозы женщины самоотверженно валили лес, распиливали его, а подростки увозили на санях в деревню. Заготовка древесины не прекращалась ни зимой, ни летом, когда от комаров спасались только дегтем, обмазывая им руки и лицо».

Цифра

1227 тыс. м3 пиломатериала было выпущено в Алтайском крае с 1941 по 1945 год.