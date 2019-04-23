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В Алтайском крае временно перестало работать цифровое ТВ

В редакцию altapress.ru стали поступать звонки от читателей из Барнаула с жалобами на отключение телевещания. В алтайском филиале РТРС пояснили, что с 10 до 14 часов 23 апреля на цифровом ТВ идет профилактика. Аналоговое телевидение должно работать в прежнем режиме.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Отключение касается только барнаульской зоны, пояснили в пресс-службе алтайского филиала РТРС. Местные телеканалы оповещали зрителей об этом через бегущую строку. О планах на новые профилактики пока ничего не известно. В филиале РТРС заверили, что будут прилагать усилия для того, чтобы подобное происходило как можно реже.

Аналоговое эфирное телевещание в Алтайском крае планируют отключить 3 июня 2019 года.

Как смотреть аналоговые и цифровые каналы одновременно

Современные телевизоры могут показывать телеканалы и в аналоговом, и в цифровом формате одновременно. В этом случае у зрителей не возникнет никаких сложностей: нужно, как обычно,"найти" (настроить) все каналы и закрепить за определенными кнопками на пульте. Телевизор «увидит» программы и в «аналоге», и в «цифре». Дециметровая антенна также поймает оба сигнала.

Если к телевизору нужна приставка, то все становится сложнее — придется постоянно ее отключать, чтобы «ловить» аналоговые каналы. Второй вариант — поставить сумматор (антенный разветвитель). Это устройство, позволяет получать сигнал из нескольких входов и не переключать кабель.

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