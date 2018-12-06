В Алтайском крае завершается строительство электросетевого комплекса «Сибирская монета»

Подстанция, напряжением 110/10 киловольт (кВ) и воздушная линия электропередачи 110 кВ предназначены для обеспечения надежного электроснабжения игорной зоны. Стоимость этого проекта около 600 миллионов рублей.

Возведение новых энергообъектов осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Это уже третий проект алтайских энергетиков за последние пять лет, который реализуется для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. В 2015 году был построен самый крупный, за последние 20 лет, комплекс «Бирюзовая Катунь». В начале этого года были сданы подстанция и линия электропередачи для энергоснабжения туристического субкластера «Белокуриха-2».

Николай Пантелеев,

директор филиала «Алтайэнерго»:

Появление на этой территории новой современной подстанции и линии электропередачи должно способствовать более активному развитию игорной зоны. Электросетевая инфраструктура позволит повысить не только качество энергоснабжения потребителей, но и создаст условия для строительства и подключения новых объектов. Работы мы выполняем в тесном сотрудничестве с Правительством Алтайского края. Это наш вклад в развитие экономики региона.

Сейчас на территории подстанции ведутся плановые завершающие работы: монтируется оборудование в комплексном распределительном устройстве и в оперативном пункте управления. Идет настройка и диагностика систем телемеханики. На линии электропередачи монтируются последние метры провода. Интересная деталь: на подстанции «Сибирская монета» построено ограждение, аналогов которому нет ни на одном энергообъекте региона. Энергетики учли особенность территории, поэтому забор подстанции по всему периметру украшают изображения марала.

Справка

Компания «Российские сети» («Россети») — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).