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12 марта
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Потребитель

В Барнауле активисты «Чистой страны» выявили двойные платежи за вывоз мусора

В 30 субъектах России выявлены случаи незаконного взимания с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Информацию об этих нарушениях эксперты проекта «Чистая страна» передали в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Об этом пишет сайт «Единой России», которая организовала проект «Чистой страны».

Мусор.
Мусор.
Михаил Хаустов

Среди мест, где обнаружены подобные нарушения, отмечен и Барнаул. Жильцы дома № 18 по улице Сухэ-Батора подали жалобу о том, что им в декабре 2018 года начислили двойной платеж: «за вывоз и утилизацию ТБО» и «обращение с ТКО». Как заявил координатор «Чистой страны», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, информацию об этом случае также передали в Генеральную прокуратуру.

«Только за неделю в адрес „Чистой страны“ поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки. Мониторинг будет продолжаться», — заявил Бурматов.

В числе регионов с нарушениями оказались Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, а также Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, и Кабардино-Балкария.

По словам Бурматова, лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

Куда можно жаловаться о нарушениях по вывозу мусора

Дмитрий Аганов,
координатор партийного проекта «Чистая страна» в Алтайском крае:

В Алтайском крае сообщение о «двойных платежах» можно было оставить в региональной общественной приемной «Единой России», на сайте партийных проектов, а также на сайте Алтайского регионального отделения «ЕР» через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами».

Для этого необходимо заполнить анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепленной фотографией платежных документов.

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