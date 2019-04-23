В Барнауле набирают популярность торты для сыроедов. Как их готовят и вкусные ли они?

Барнаульские кондитеры начали осваивать новое направление — raw-десерты (от англ. «сырой»). Их готовят только из натуральных продуктов — ягод, фруктов, орехов и других. Такие торты и пирожные не подвергают термической обработке, в них не используется сахар.

Недавно в Барнауле открылась кондитерская Raw Bakery. Ее основательница — дизайнер интерьеров Елена Родина. Год назад она начала заниматься в тренажерном зале и соблюдать диету, которую составил для нее тренер. Из рациона исключались сладкое, продукты с глютеном и «молочка».

Девушка продержалась три месяца, а потом ей все-таки захотелось сладенького. Она начала искать варианты и от друзей сыроедов узнала о raw-десертах. Начала делать их дома — сначала для себя, потом на заказ. Торты без сахара оказались востребованными. Так и появилась идея открыть производство. Оно работает чуть больше месяца.

Аналогичные десерты начал продавать в конце прошлого года специализированный магазин «Сыроедофф». Их производят и некоторые частные кондитеры на дому.

Из чего делают raw-десерты

Сладости для сыроедов состоят только из натуральных продуктов. В них входят — орехи, кокосовая стружка, фрукты, ягоды, какао-порошок, семена, крупы. Вместо сахара добавляют сок топинамбура.

Используются только натуральные стабилизаторы консистенции — агар-агар, кокосовое масло. Полностью исключается сахар, мука, продукты животного происхождения.

Как готовят raw-десерты

В цехах по производству raw-десертов нет печей, зато много морозильных камер. Дело в том, что такие торты и пирожные не выпекают. Все ингредиенты смешиваются в специальном промышленном блендере (обычные бытовые для этого не подходят), заливаются в формы, а потом замораживаются.

Производственный процесс сложный. Начинающий кондитер долгое время определяет нужные пропорции всех продуктов, входящих в состав десерта. У каждого мастера свои секреты достижения хорошего внешнего вида и вкуса этих сладостей.

В каком виде едят raw-десерты

Сырые торты и пирожные из фруктов и орехов можно есть в замороженном виде — сразу из холодильника. Второй вариант — дать им постоять при комнатной температуре минимум час. Тогда их вкус раскрывается богаче.

Такие сладости можно хранить в морозилке до двух недель.

Кому подходят raw-десерты

Raw-десерты подойдут всем сладкоежкам и людям, которым нельзя есть сахар. Например, диабетикам, кормящим мамам, маленьким детям. Но Елена Родина все же рекомендует проконсультироваться с врачом. Также эти десерты можно употреблять тем, у кого аллергия на глютен. Их оценят фитнес-спортсмены и женщины, которые хотят похудеть.

Отдельная категория потребителей — сыроеды, которые в принципе не едят термически обработанную еду, вегетарианцы и веганы. Не подойдут raw-сладости людям с аллергией на орехи или фрукты, ягоды.

Каковы raw-десерты на вкус

В профессиональных кондитерских raw-десерты делают красивыми. По виду их сложно отличить от обычных. На вкус они тоже очень приятные — сразу и не поймешь, что в них совсем нет сахара. А по консистенции сложно догадаться, что этот десерт мало того, что не пекли, так он еще и целиком из натуральных продуктов.

Сколько стоят raw-десерты и можно ли на них заработать

Так как в raw-десертах используются только натуральные и качественные ингредиенты, то себестоимость у них высокая, а маржа в таком бизнесе небольшая. Кусок raw-торта на вынос стоит как чизкейк в барнаульских кофейнях — 200−250 рублей. Торт целиком — 1800 рублей.

Аудитория у этих десертов пока узкая, тем не менее она есть и отличается высокой лояльностью — ведь такие люди часто не имеют иного варианта побаловать себя сладким из-за особенностей здоровья или из этических убеждений.

Например, та же кондитерская Raw Bakery за несколько месяцев набрала порядка 3 тыс. подписчиков в Instagram только благодаря качественному контенту.

Рынок полезных продуктов в России находится в стадии формирования. В крупных городах он более развит. Но даже в Барнауле есть проекты, которые живут несколько лет. Тому же магазину «Сыроедофф», например, около двух лет и у него около 2 тыс. подписчиков в Instagram.

Поэтому существует вероятность, что в городе сформируется новая ниша полезных сладостей, однако пока ее развивают, скорее, предприниматели-энтузиасты.