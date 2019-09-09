В Барнауле научились делать мерцающую ландшафтную плитку

«Алом» — эксперт в вопросах производства тротуарной плиткой. Предприятие построило и «прокачало» линию для выпуска вибропрессованных изделий из цемента на основе немецкого оборудования OMAG.

Линия прекрасно зарекомендовала себя на выпуске большого объема вибропрессованных изделий. Но партнеры из Германии, которые посещают наш завод, научили нас большему. Многим в новой плитке с мраморной крошкой нравятся насыщенные цвета и приятная фактура. Мне же как производителю по-прежнему импонируют ее качество и долговечность. При правильной эксплуатации мы можем гарантировать, что плитка спокойно прослужит 50 лет!