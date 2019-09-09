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В Барнауле научились делать мерцающую ландшафтную плитку

Плитка новой коллекции «Мрамор „Алом“» не оставит равнодушным ни одного хорошего хозяина и хозяйку загородного дома. Благородное, стильное, комфортное современное мощение будет радовать долгие годы. Это беспроигрышный вариант благоустройства в условиях сибирского климата.

Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова

Хорошие знакомые

«Алом» — эксперт в вопросах производства тротуарной плиткой. Предприятие построило и «прокачало» линию для выпуска вибропрессованных изделий из цемента на основе немецкого оборудования OMAG.

Кирилл Овсянников,
директор ЖБИ «Сибири»:

Линия прекрасно зарекомендовала себя на выпуске большого объема вибропрессованных изделий. Но партнеры из Германии, которые посещают наш завод, научили нас большему. Многим в новой плитке с мраморной крошкой нравятся насыщенные цвета и приятная фактура. Мне же как производителю по-прежнему импонируют ее качество и долговечность. При правильной эксплуатации мы можем гарантировать, что плитка спокойно прослужит 50 лет!

Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова

Роскошный блеск и приятная шероховатость

Чем отличается новая ландшафтная плитка от привычной тротуарной? Конечно, своей фактурой. Благодаря способности мрамора блестеть поверхность дорожек будто оживает и каждый раз меняется: под полуденным или утренним солнцем, под дождем и радугой, под ручьями и на морозе.

Павел Морозов,
начальник цеха «Алом»:

Натуральная мраморная крошка в лицевом слое наделяет плитку роскошным блеском и приятной шероховатостью. Такой фактурный слой имеет массу преимуществ: крошка экологична, безопасна и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностями при понижении температур и осадках.

Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Плитка новой коллекции «Мрамор «Алом».
Анна Алымова

Яркие решения: как и из чего?

Коллекция ландшафтной плитки «Алом» стала международным продуктом. Ее выпускают в Барнауле, но компоненты для закупают в самых разных уголках Евразии. Например, натуральную мраморную крошку — у производителя из Магнитогорска, белый цемент для плитки пронзительно белоснежного цвета — в Турции и Иране, а гранулированный пигмент для цветных вариантов — в Германии.

Данил Гильмияров,
начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:

Для плитки с романтичным названием «Лунный мрамор» мы соединяем каменную крошку и купершлак. Это черный абразивный порошок, который производят на медеплавильном производстве в Челябинской области из гранулированных шлаков. Чтобы получить глубокий угольно-черный цвет, используется преимущественно купершлак.

Качество на высоте!

Мраморная крошка.
Мраморная крошка.
Анна Алымова
Купершлак.
Купершлак.
Анна Алымова

Новая коллекция ландшафтной плитки с мраморной крошкой «Алом» уже представлена в розничной продаже. Безусловно, предварительно она прошла цикл испытаний в строительной лаборатории головной компании — на «ЖБИ Сибири».

Данил Гильмияров,
начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:

В лаборатории мы испытали не только готовые изделия, но и все компоненты для производства. Плитка успешно прошла тесты на истираемость, прочность, морозостойкость и водопоглощение.

Результаты испытаний:
  • Истираемость — марка G1, что соответствует минимальному значению потери массы изделия.
  • Прочность соответствует классу бетона В30 (М400).
  • Морозостойкость 200 циклов.
  • Водопоглощение стандартное.

Важная деталь

«Алом» не только производит качественную и красивую тротуарную плитку. Компания позаботилась о ее бережном хранении и транспортировке. Каждый слой на поддоне прокладывается защитной мембраной для сохранения идеального вида поверхности.

Это значит, что покупатель может планировать приобретение плитки заранее и не беспокоиться о ее поставке на площадку. «Алом» продумал все заранее!

Выбирайте свою тротуарную плитку «Алом» в фирменном магазине «ЖБИ Сибири»!

Наш адрес: 9-й Заводской проезд, 40.

Тел. +7 (3852) 20-22-22.

Сайт: gbisib.ru

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