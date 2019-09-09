Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
143

В Барнауле ограничат подачу горячей воды из-за ремонтов теплосетей

С 9 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей и капитальным ремонтом оборудования центральных тепловых пунктов временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для двух тысяч жителей Октябрьского и Ленинского районов города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 2 сентября в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 25,1 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под отключение горячей воды попадают:

  • С 9.00 9 сентября до 17.00 16 сентября — жители 7 многоквартирных домов и один детский сад по улицам Беляева и Чудненко.
  • С 9.00 10 сентября до 21.00 10 сентября — жители 11 жилых домов, детский сад и административное здание по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках Ленинского, Центрального и Индустриального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса:

  • С 9.00 3 сентября до 9.00 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.
  • С 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;
  • С 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова, 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

  • Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;
  • Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.
  • Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость