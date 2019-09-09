В Барнауле ограничат подачу горячей воды из-за ремонтов теплосетей

С 9 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей и капитальным ремонтом оборудования центральных тепловых пунктов временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для двух тысяч жителей Октябрьского и Ленинского районов города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.