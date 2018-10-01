Жители Алтайского края засыпали энергетиков вопросами на «прямой линии»

Именно с таких слов начинается каждая «прямая линия» с жителями Алтайского края. Получить ответ на любой вопрос об электроснабжении от директора филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» Николая Пантелеева теперь возможно благодаря новой форме работы с потребителями.

Ксения Агнаева,

начальник службы заочного обслуживания клиентов:

— На официальном сайте компании есть график проведения таких «прямых линий». Каждая имеет определенную тематику. В этот раз обсуждали вопросы технологического присоединения к электрическим сетям. Это одна из самых популярных тем для жителей региона, За час, отведенный для общения с потребителями, нам позвонили более 20 человек. Часть звонков была не по заявленной теме, поэтому отвечали на эти обращения другие специалисты.

Собеседников руководителя «Алтайэнерго» интересовало, можно ли вносить изменения в технические условия и как это сделать, какие существуют требования к установке приборов учета, кто и на основании чего устанавливает сроки присоединения к электросетям.

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО «МРСК Сибири» ( входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго»:

— МРСК Сибири и её территориальные подразделения осуществляют свою деятельность, полностью основываясь на законодательные акты, действующие в Российской Федерации. В части присоединения к электрическим сетям «Алтайэнерго» мы руководствуемся, например, «Правилами технологического присоединения к электроустановкам», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года, номер 861. Требования к установке приборов учета электроэнергии изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года, номер 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии.

Интересовались жители края и такой услугой, как технологическое присоединение «под ключ». Во время беседы с руководителем электросетевой компании они спрашивали: на самом ли деле есть возможность доверить все заботы и тонкости по вопросам присоединения к электрическим сетям энергетикам? В ответ они услышали, что действительно такая программа существует и становится очень популярной среди населения края. Потому что все вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая сдачей готового объекта, решают в компании сами высококвалифицированные специалисты. Потребитель получает уже готовый объект и может пользоваться всеми благами цивилизации в части электроснабжения.