В Барнауле пройдет большая распродажа мебели

ТЦ «Алтай» не без гордости может похвастаться самым большим и разнообразным мебельным кластером в городе. В 65 мебельных отделах занимающих площадь более 20000 кв. м представлен огромный ассортимент мебели на любой вкус и достаток.

У жителей города появилась уникальная возможность приобрести приглянувшийся товар по сниженным ценам. В ТЦ «Алтай» объявлена распродажа мебели, и это не только скидки в отделах, акции и адресные программы лояльности, но и дополнительный дисконтированный ассортимент мебели. В лучших традиция гаражных распродаж, диваны, столы, комоды, стулья по приятным ценам выставлены прямо в галерее ТЦ возле магазинов!

В распродаже мебели участвуют как известные федеральные бренды, так и местные производители. Ахтамар, Прайд мебель, Мебель Поволжья, Азбука уюта, Фато, DaVita мебель, Столика, SL мебель, Райтон, Шатура, Ангстрем, Lazurit — даже это еще не полный список участников распродажи.

Дополнительные площади позволят продавцам распродать прошлые коллекции, выставочные образцы и просто товары со скидками. Для покупателей это отличная возможность совершить максимально выгодные покупки. Распродажа стартовала 18 апреля и продлится до 28 апреля. Успевайте посетить!

Ждем вас по адресу: Барнаул, пр-т Космонавтов, 6-в

Организатор акции: ТЦ «Алтай». Срок проведения акции 18.04.2019−28.04.2019 г.г. Подробные условия акции уточняйте у консультантов торговых точек или на сайте tc-altay.ru.