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В Барнауле стартовал проект «Радиотехника за чистую планету»

Сеть магазинов Радиотехника спасла 216 тысяч деревьев — целый лесной массив площадью более 800 га. Именно столько деревьев погибли, если бы 108 тысяч батареек вместо утилизации отправились бы в мусорное ведро.

В Барнауле стартовал проект "Радиотехника за чистую планету".
В Барнауле стартовал проект "Радиотехника за чистую планету".
Архив сети магазинов "Радиотехника"

Меньше чем за год, с апреля по ноябрь компания Радиотехника передала на переработку 2 тонны 123 килограмма использованных автономных источников питания. В среднем, это около 270 килограммов в месяц, в штуках — более 13500.

Как отмечает научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН, президент экологического клуба НГУ Алексей Маслов, главная опасность батареек заключается в их обманчивой безобидности:

Батарейки не наносят видимого вреда окружающей среде так ощутимо зрительно, как это, например, происходит с выбросами выхлопных газов, вырывающихся из машин клубами черного смога. Продукты распада батарейки, выброшенной в мусорное ведро, отравляют 20 квадратных метров земли, на которой живут и растут два дерева, два крота и один ёж.

Проект «Радиотехника за чистую планету» объединяет покупателей, заботящихся об окружающей среде. В его реализации принимают участие «Сибирская ртутная компания», а также мэрия Новосибирска. В магазины сети можно принести отработанные аккумуляторы, батарейки, ртутьсодержащие лампы, которые при неправильной утилизации наносят колоссальный вред почве, воде и воздуху.

Вячеслав Дель,
исполнительный директор сети магазинов Радиотехника:

В ноябре в рамках пилотного направления мы совместно с экологическим проектом «Зеленая белка» открыли пункт приема макулатуры в одном из магазинов Новосибирска. Кроме того, с сентября вся макулатура офиса компании отправляется на утилизацию, вырученные таким образом средства направляются в благотворительный фонд.

Магазин Радиотехника в Барнауле: ул. А. Петрова, 196

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