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В Барнауле стартовал уникальный курс для детей, где учат строить машины Голдберга

В Барнауле начался уникальный курс для детей от 10 лет — Машины Голдберга. Для начала расскажем, что же это за машина такая. Мы уверены, что почти все видели их хоть раз в жизни, просто не все знают как они называются.

Занятие по курсу "Машины Голдберга".
Занятие по курсу "Машины Голдберга".
Источник: STEM-центр

Машина Голдберга предназначена для выполнения простого действия, но очень сложным и абсурдным путем.

Действия в машине Голдберга почти всегда выстраиваются в виде цепочки (по принципу домино). Как правило эти действия имеют серьезный юмористический эффект.

Наверное, самые знакомые для нас примеры — это машина, которая кормит собаку в начале трилогии «Назад в будущее» и когда мыши запускают машину в мультфильме «Леопольд».

Любая машина Голдберга — это история, рассказанная языком механики. Чтобы успешно рассказать свою историю, ребенку нужно знать простые механизмы, как их можно соединять между собой и правильно преобразовывать энергию, чтобы ее было достаточно от самого начала и до конца. А так же много других нюансов, которые помогают создать поистине невероятные системы.

STEM-центр предлагает записаться на занятия по двум адресам: Интернациональная, 122 и Лазурная, 35.

Занятия по курсу «Машины Голдберга» проводятся раз в неделю по 1,5 часа по пятницам: в 9.00 для ребят, кто учится во вторую смену и в 17.00 для тех, кто занят по утрам.

STEM-центр

Телефон: (3852) 57−37−17

Сайт: stem22.ru

Адреса:

  • Интернациональная 122, офис 601
  • Лазурная 35, 2-й этаж
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