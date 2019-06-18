В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2

17 июня 2019 года теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. На этот раз испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2. Это влечет за собой вынужденное отключение горячего водоснабжения до 10 июля 2019 года.

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30−35°С.

С 17 по 26 июня 2019 года пройдут гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, а это порядка 500км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле

Дома в границах улиц Малахова , Юрина , Солнечная Поляна , проспект Космонавтов;

Юрина Солнечная Поляна проспект Космонавтов; Проспект Космонавтов , Малахова , Глушкова , Тимуровская , Петра Сухова , Горно-Алтайская и Северо-Западная;

Малахова Глушкова Тимуровская Петра Сухова Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка , микрорайоны ВРЗ и Восточный;

микрорайоны ВРЗ и Восточный; Проспект Ленина , улицы Северо-Западная , Георгия Исакова , Советской Армии , Матросова , Кулагина , проспект Калинина и улица Чеглецова.

улицы Северо-Западная Георгия Исакова Советской Армии Матросова Кулагина проспект Калинина и улица Чеглецова. В центральной части города — на проспекте Ленина , улицах Новоугольная и Профинтерна , проспектах Строителей и Социалистический , улице Молодежная;

улицах Новоугольная и Профинтерна проспектах Строителей и Социалистический улице Молодежная; В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский , улиц Димитрова , Чкалова , Кирова и Трудовой.

С 27 июня по 10 июля 2019 года, энергетики приступят к ремонту на участках, где в ходе испытаний будут выявлены порывы.

Также специалисты проведут запланированные замены ветхих тепловых сетей, в рамках плановой ремонтной программы компании.

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.