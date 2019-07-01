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1 июля

В Барнауле тарифы на свет, газ, отопление с 1 июля увеличились, на воду — понизились

1 июля традиционно повысили тарифы на коммунальные услуги. Впрочем, в 2019 году ситуация неординарная: некоторые тарифы, наоборот, были понижены. Рассказываем, по каким ценам будут платить за отопление, воду, водоотведение и электричество жители Барнаула.

Отопление.
Отопление.
СС0

Электричество (за киловатт-час)

Для городского населения без электроплит и (или) электроотопительных установок тариф с 1 июля увеличился с 3,99 рублей до 4,09 рублей (+2,5%).

Для горожан с электроплитами с 3,25 рублей до 3,33 рублей (+2,46%).

Для сельского населения с 3,12 рублей до 3,20 рублей (+2,56%).

По таким же тарифам теперь будут оплачивать потребление жители всего Алтайского края.

Отопление

Для большинства потребителей Барнаула, получающих услугу от «Барнаульской генерации», отопление подорожает с 1858,30 рублей до 1902,9 рублей за гигакалорию (+2,4%).

Горячая вода

В Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный — он состоит из тарифов на холодную воду и подогрев.

Тариф на холодную воду уменьшится с с 23,34 до 20,96 рублей за кубометр.

Тариф на подогрев увеличится с 1858,30 рублей до 1902,90 рублей за гигакалорию.

Счетчики воды.
Счетчики воды.
СС0.

Водоснабжение

Для потребителей «Барнаульского водоканала» холодная вода подешевеет с 23,34 до 20,96 рублей за кубометр.

Водоотведение

Для потребителей «Барнаульского водоканала» услуга водоотведения подешевеет с 21,06 до 16,55 рублей за кубометр.

Сжиженный газ

С 1 июля цены на сжиженный газ в Барнауле повысятся на 1,4% к цене, установленной на 1 января 2019 года

Розничные цены на сжиженный газ.
Розничные цены на сжиженный газ.
www. altaitarif22.ru

По таким же ценам за сжиженный газ будут платить и другие населенные пункты Алтайского края.

Природный газ

Согласно информации краевого управления по тарифам, тариф на природный газ увеличится с 1 июля с 6,34 до 6,45 рублей за кубометр (+1,73%).

Цены на природный газ, поставляемый филиалом «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае»
Цены на природный газ, поставляемый филиалом «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае"
www. altaitarif22.ru

Рост цены на газ для населения вызван увеличением стоимости составляющих тарифа: оптовой цены газа, тарифа на его транспортировку. Цены на них утверждают ФАС России, пояснили в краевом управлении по тарифам.

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