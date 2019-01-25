В Барнауле управляющая компания массово предъявляет долги из прошлого. Что делать?

Барнаульская управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района» продолжает предъявлять долги жильцам за 2011−2012 годы. История эта тянется уже пару лет, и она еще абсурднее, чем вы думаете. Долги эти, как говорят юристы, не взыскиваемые. Но ни прокуратура, ни госинспекция, ни кто-то из жильцов не смог убедить управляющую компанию перестать выставлять эти счета из прошлого. Почему это происходит, и что теперь делать? В этом разбирался altapress.ru.

«Вы когда врали — сегодня или тогда»?

Жильцу барнаульского дома по ул. Островского от родной управляющей компании «ДЕЗ-2 Ленинского района» пришла странная бумага, датированная 11 января и озаглавленная почему-то «Журнал учета показаний ПУ». ПУ — это (кто не знает) прибор учета.

Из бумаги следовало: у квартиры долг в 14 тыс. рублей за воду и водоотведение. И долг, можно сказать, с бородой: за 2011−2012 годы. Между тем, семья Анатолия, собеседника altapress.ru, все оплатила по счетчику, долга нет. И справка об этом у нее есть.

«Так случилось, что мы в то время оформляли в „ДЕЗ-2“ документы на получение „ветерана труда“. И взяли в „ДЕЗ-2“ справку, что мы ничего не должны. А сегодня должны. Вы когда врали — сегодня или тогда?» — возмущается Анатолий.

За один только вечер вокруг общей проблемы сплотились шесть жильцов дома, у Анатолия же скопилась стопочка аналогичных бумаг от соседей. Гроздья гнева у них созрели.

«Спасите меня от банкротства»

Барнаульцы шлют жалобы во все, какие можно, инстанции еще с конца 2016 года. Только в госинспекцию края с того момента поступило больше 300 обращений, сообщало ведомство в конце 2018 года.

Много их было и в барнаульском Центре защиты прав граждан, говорит его руководитель Татьяна Мазунина.

Но сама история началась еще раньше, и связана она с банкротством компании, о которой теперь уж мало кто помнит: «Алтайские коммунальные системы».

Эта компания-банкрот задолжала «Барнаульскому водоканалу» 15 млн рублей. И ее конкурсный управляющий доказал в суде: эти деньги ей в свою очередь должен «ДЕЗ-2». УК же не нашла ничего лучшего, кроме как раскидать свой долг по квартирам.

«Может, ей надо было выйти к нам с протянутой рукой и сказать: люди добрые, спасите меня от банкротства?» — иронизирует собеседник altapress.ru.

Причем тут жильцы многоквартирных домов?

В самом деле, долг должна отдать УК, причем тут потребители ее услуг (они же ее наниматели)?

Как выяснилось, управляющая компания «ДЕЗ-2» неправильно начисляла людям платежи в тех домах, где в те годы не было общедомового водосчетчика. В 2011—2012 года правила действовали такие: если в доме нет общего счетчика, люди должны платить не по своим (индивидуальным) приборам, а по количеству жильцов — по нормативам.

«А ведь нас тогда сама же управляющая компания и заставила поставить счетчики», — вспоминает собеседник altapress.ru.

Правила это многим кажутся странными. Но факт остается фактом: УК их нарушила. И тогда, когда без возражений принимала показания счетчика от жильцов, и когда выставляла в квитанциях суммы по счетчику.

Хотя, по идее, управляющая-то компания должна бы знать правила работы на своем рынке — ведь это она, а не жильцы, на нем зарабатывает.

Скамейка примирения. www. dez-2.com

Арбитраж: «перерасчет правомерный»

Долгам, которые сейчас раскидала по квартирам управляющая компания, 7−8 лет. Срок давности для предъявления долга — 3 года. Но «ДЕЗ-2» продолжает предъявлять людям эти долги из далекого прошлого — к примеру, наш собеседник Анатолий и его соседи получили эти послания пару дней назад.

При этом заставить, убедить, уговорить УК перестать это делать никто не может. Попытки делали и госинспекция, и прокуратура Ленинского района. Госинспекция в марте 2017 года выдала предписание: исключить из графы «перерасчет» дополнительные суммы. Судились два года, однако суд решил, что УК выставляет допсчета правомерно.

Из определения арбитражного суда по иску «ДЕЗ-2» к Государственной инспекции края:

Срок исковой давности к рассматриваемым действиям управляющей компании о внесении в квитанцию перерасчета по потребленному коммунальному ресурсу не применяется, о его применении может быть заявлено собственником помещения в суде при предъявлении к нему иска управляющей компанией о взыскании задолженности.

То есть пока сам должник не заявит, что срок давности истек, требовать эти долги «с бородой» в порядке вещей.

Свое представление об аннулировании начислений выдала управляющей компании и прокуратура. Но тоже не добилась успеха. «ДЕЗ-2» оспорил документ в суде. И суд решил: права УК, а прокуратура, наоборот, нарушает ее права и интересы в сфере экономической деятельности. Что называется, приехали.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Общий суд: права людей не нарушены

Напрашивается мысль: что ж, жильцам надо самим бороться за свои права и обращаться в суд. Но Татьяна Мазунина из Центра защиты прав граждан говорит, что барнаульцы уже не раз пытались через суд аннулировать начисления — «счислить» этот привет из прошлого. Но все суды и они проиграли — Татьяна Васильевна сходу, не роясь в бумагах, назвала шесть фамилии проигравших.

Судьи ссылались на все те же коммунальные правила, которые действовали в то время о том, как надо платить квартирам за воду, когда в домах нет общедомового счетчика. Знакомлюсь с одним из таких дел. Действия «ДЕЗ-2» по выставлению графы «перерасчет» этим правилам не противоречат, пришел к выводу судья.

Татьяна Мазунина,

руководитель Центра защиты прав граждан , Барнаул:

Суды и первой, и апелляционной инстанций приняли решения не в пользу жителей и пришли к выводу, что их права не нарушены.

Почему УК не прекращает требовать долги?

Между тем, сама управляющая компания «ДЕЗ-2» в суд на взыскание долга с жильцов-«должников» не обращается, поясняет Татьяна Мазунина. Ведь в суде гражданин заявит о пропуске срока исковой давности, и УК ничего не получит. А срок этот (3 года) истек давненько. Долги, которые предъявила родная УК жильцам, по сути, не взыскиваемые, считает она.

Тем не менее, долг за жильцами продолжает числиться, и люди никак не могут от него избавиться — если только не заплатят.

Второй вопрос: почему сама управляющая компания не может или не хочет найти правовой способ списать эти невзыскиваемые долги, возникшие из-за ее же формальной ошибки? Возможно, рассчитывает, что кто-то заплатит. Ведь на долг начисляется пеня, сумма долга растет — глядишь, у кого-то нервы не выдержат и он раскошелится.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

Каковы последствия жизни с долгом?

Жизнь должника имеет не только психологические неудобства. Должникам, например, могут временно ограничить выезд за границу. Но этот долг, о котором мы пишем, НЕ признан судом и, значит, приставы не открыли исполпроизводство и пограничники этих «должников» в аэропорту не остановят. Если, конечно, УК не начнет взыскивать долг судебным приказом, о котором люди частенько узнают слишком поздно.

Хуже тем, кому нужно оформить субсидии по оплате услуг ЖКХ и прочие льготы, которые при наличии долга не оформляют. В юротделе управляющей компании «ДЕЗ-2 Ленинского района» altapress.ru пояснили, что готовы в случае необходимости предоставить рассрочку на оплату долга на год. Но Татьяна Мазунина полагает, что надо идти в суд.

Татьяна Мазунина,

руководитель Центра защиты прав граждан , Барнаул:

В этом случае надо получить в соцзащите справку об отказе в предоставлении субсидии, а затем обратиться в суд с исковым заявлением к ответчику — органу соцзащиты, и обжаловать решение. Вторым ответчиком необходимо обозначить «ДЕЗ-2 Ленинского района», который предъявляет не взыскиваемый долг.

Такой судебный процесс — дело не быстрое. Но не безнадежное. Со временем будет действовать норма Жилищного кодекса, согласно которой отказать в предоставлении субсидии на оплату ЖКХ можно только в случае, если долг подтвержден в суде. Но, как объяснила Татьяна Мазунина, норма вступит в силу только в 2021 году.